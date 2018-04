'Nachtmerrie van vrouwen' Arthur C. krijgt 12 jaar cel en tbs

De Rotterdamse zedendelinquent Arthur C. (33) is veroordeeld tot 12 jaar en tbs met dwangverpleging. C. gijzelde en verkrachtte vorig jaar een jonge vrouw in haar eigen woning. Hij was toen nog maar een paar dagen uit de gevangenis en had een enkelband moeten dragen.

C., die niet aanwezig was bij de uitspraak, zat een groot deel van zijn leven achter de tralies. Sinds zijn 19e was hij maar zes maanden op vrije voeten. Op zijn strafblad staan onder meer gewelddadige diefstallen en straatroven. In 2010 probeerde hij een vrouw te verkrachten in haar Haagse hotelkamer, wat hem zeven jaar cel opleverde. Bij zijn vrijlating in december 2016 kreeg C. een enkelband, maar die knipte hij enkele dagen later door. Hij werd aangehouden, maar stond 28 februari weer op straat. Tegen de zin van het Openbaar Ministerie, dat C. vanwege het herhalingsgevaar veel langer achter de tralies had willen houden.

Omdat C. niet meteen bij reclassering terecht kon voor een slaapplaats en nieuwe enkelband, reisde hij zonder elektronisch toezicht naar zijn oma in Rotterdam. Voordat hij daar aankwam, amper acht uur na zijn vrijlating, probeerde hij in de omgeving van het station een Duitse studente te beroven. Drie dagen later gijzelde, bedreigde en verkrachtte hij een Rotterdamse vrouw (26) urenlang in haar eigen huis.

Doodsangsten

Het slachtoffer stond doodsangsten uit en dacht dat ze die nacht niet zou overleven. Ze werd voortdurend met een mes bedreigd en toen ze 112 probeerde te bellen, smeet C. haar telefoon kapot. Later die nacht slaagde ze er alsnog in via haar iPad alarm te slaan. Een collega zag haar noodkreet en stuurde de politie naar haar huis. C. sloeg op de vlucht, brak beide enkels en een pols, maar werd pas vijf dagen later aangehouden in Arnhem. Het was de zoveelste keer dat C. kort na zijn vervroegde vrijlating in de fout ging.

Advocaat Richard Korver, die de verkrachte vrouw bijstaat, overweegt de staat aansprakelijk te stellen voor de carrièreschade die zijn cliënte heeft opgelopen. Door haar traumatische ervaring kan ze niet meer fulltime werken. Volgens Korver had het drama voorkomen kunnen worden als C. meteen na zijn vrijlating een nieuwe enkelband had gekregen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 21 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.