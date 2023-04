Nadat hooligans de regenboogvlag van de muur rukten, verstopten tieners hun identiteit weer onder hun jas

ProRail: Kraan die betrokken was bij treinonge­luk Voorscho­ten kwam te vroeg op of bij spoor

De spoorkraan die betrokken was bij het ongeluk met twee treinen bij station Voorschoten dinsdagochtend zou, ondanks een eerdere afspraak, te vroeg op of bij het spoor zijn gekomen waar het treinverkeer nog reed. Daardoor werd het voertuig even later aangereden door een vrachttrein.