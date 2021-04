Naïef is ze niet en verdachte mailtjes negeert Gerda (57) altijd: tóch werd ook zij opgelicht voor 5500 euro

Marcel (50) stierf drie dagen na aanhouding: ‘We missen hem, hij was een superpapa’

8:37 Marcel (50) was volgens de politie flink verward op het Rijswijkseplein in Den Haag toen ze hem aanhielden. Een arrestatie die een dodelijke afloop kende. De familie zoekt naar video’s, getuigen, foto’s. Wat is er gebeurd? Zo was hij toch niet?