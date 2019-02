Natte sneeuw vormt laatste ‘speldenprikje’ van winterweer

In het westen van het land valt er natte sneeuw. De komende uren zal ook het oosten van het land daarmee te maken krijgen. Maar het is het laatste 'speldenprikje’ winterweer, aldus Wilfred Janssen van Weerplaza .

De sneeuw blijft niet liggen en het wordt later vandaag weer droog. ,,Op dit moment is het ‘waterkoud’. Het is rond de twee graden, maar met de stevige wind en de bewolking ligt de gevoelstemperatuur onder nul", vertelt Janssen. Hij verwacht dat de natte sneeuw geen problemen gaat opleveren op het spoor of op de weg.

Vanaf morgen wordt het zachter en aangenamer: het blijft bewolkt maar het wordt zo'n 5 tot 7 graden en de wind gaat liggen. ,,We hebben inmiddels ruim twee weken te maken met winterweer. Maar het lijkt een paar graden zachter te worden”, vertelde weerman Michiel Severin gisteren.

Of we nog winters weer krijgen in Nederland kan Weerplaza natuurlijk niet met 100 procent zekerheid zeggen. ,,Maar er is wel informatie beschikbaar om aan te geven welk scenario de beste papieren heeft. En als we die informatie bekijken dan komen we tot de conclusie dat een nieuwe winterse periode niet erg waarschijnlijk is deze maand.”

Beetje bij beetje

Volgens Weerplaza laten zowel de 15-daagse verwachting van het Amerikaanse als die van het Europese model een overgang zien naar minder koud weer. ,,Na vandaag begint de temperatuur beetje bij beetje op te lopen. De kans op nachtvorst wordt klein en de maximale temperaturen lijken tussen 7 en 10 graden uit te komen.”

Ook de 30-daagse verwachting (die vooral sterk is in het aangeven van de trend) laat geen winterinval zien. De rest van de maand zullen de temperaturen (gemiddeld genomen) min of meer normaal tot iets boven normaal zijn. Bovendien wordt de kans op winterweer ook voor andere delen van Europa kleiner en kleiner naarmate de maand vordert. Kou zit, volgens dit model, dus ook niet in de buurt van ons land.

Bye Bye Winter

Alles samennemend komen de meteorologen tot de conclusie dat de winter ons de komende dagen gaat verlaten. Een enkele keer nachtvorst en lokale gladheid blijft mogelijk, maar veel meer dan dat lijkt voorlopig niet ons land te bereiken.

Bijzonder zacht weer, in februari kan het 15 tot ruim 19 graden worden, is overigens ook nog niet in de weerkaarten te herkennen. We blijven op de meeste dagen in de buurt van of iets boven de normale temperaturen voor februari.

Verrassing