Natuurbranden nog niet allemaal onder controle, 4000 evacués wachten terugkeer af

UpdateDe brandweer heeft de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied De Meinweg afgelopen nacht in toom kunnen houden maar van een volledige controle is nog geen sprake. Dat geldt ook voor de natuurbrand in de Deurnsche Peel. De branden bij het Brabantse Moergestel, in het Overijsselse natuurgebied de Weerribben en rond Apeldoorn zijn wél onder controle.

In Nationaal Park De Meinweg, ten oosten van Roermond, zijn er weliswaar geen grote vlammen meer maar nog wel hotspots. ,,Op enkele plekken zijn er nog kleine vlammetjes. We gaan nu goed bekijken hoe het zich ontwikkelt”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Daarbij zijn ze afhankelijk van het weer. ,,De wind is nog rustig maar we krijgen vanmiddag windsnelheden van 6 meter per seconde met uitschieters tot 10 meter per seconde. Dat staat gelijk aan windkracht 5", aldus de bezorgde zegsman.

Volgens hem heeft het vuur een gebied van tussen de 175 en 200 hectare verwoest. Twee tanks van het leger verwijderden afgelopen nacht over een lengte van 250 meter bij een breedte van 40 meter bomen, struiken en andere begroeiing in de bossen rond de gisteren ontruimde manege Venhof. Deze brede gang moet voorkomen dat het vuur van het ene bosdeel naar het andere overslaat. Volgens de brandweer rondden de twee oude Leopard II-tanks hun werkzaamheden vanmorgen af.

Volgens de zegsman blijft het risico van brand ook zonder wind bestaan. ,,Het vuur zit in de grond. Daar moet echt heel veel water op.” De hulpdiensten beraden zich nog over de inzet van Duitse blushelikopters. Twee blusheli’s vlogen gisteren af en aan na het opnieuw oplaaien van de brand 's middags.

Tussen de brand in de Peel en de brand op de Meinweg is wel een verschil. “De Peel, daar kun je met de blusvoertuigen niet doorheen rijden, het gebied is grotendeels ontoegankelijk. Hier kunnen de blusvoertuigen wel overal doorheen.”

Ontruiming

Omdat gisteravond nog wel sprake was van een grote rookontwikkeling en de verwachting bestond dat dit gedurende de nacht niet zou verminderen, werd heel Herkenbosch uit voorzorg ontruimd. ,,Om risico’s voor de volksgezondheid te vermijden. De rook bevat namelijk een hoge concentratie koolmonoxide’’, verklaarde burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen.

De evacuatie begon even voor middernacht en was omstreeks 06.00 uur vanmorgen afgerond. De ruim vierduizend inwoners, ondergebracht bij familie of kennissen of in sporthallen in de omgeving, mogen alleen in dringende gevallen even naar hun woning, bijvoorbeeld om medicatie op te halen. Ze moeten zich dan melden op de parkeerplaats bij het sportpark. Van daaruit kunnen ze met een pendelbusje mee het dorp in.

Het is nog niet bekend of en wanneer de inwoners definitief naar huis mogen. In de loop van de namiddag verwacht de gemeente daarover een beslissing te nemen. Herkenbosch is woensdag afgegrendeld met hekken en politie en handhavers houden een oogje in het zeil.

Twee zorginstellingen in Herkenbosch waren eerder gisteravond al ontruimd. Dertig bewoners van zorginstelling Pergamijn en hun begeleiders zijn opgevangen in Hotel Roermond. De negentig bewoners en hun begeleiders van zorginstelling Bosscherhof belandden op verschillende plekken in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen.

Deurnsche Peel

De wind is ook hier de grootste tegenstander bij het blussen. ,,De windverwachting is dezelfde als gisteren dus dat moeten we goed in de gaten houden”, verklaarde een woordvoerder van de veiligheidsregio vanmorgen tegenover het Eindhovens Dagblad. ,,We hebben zeker de hele woensdag nog nodig om de brand te blussen.”

Het vuur breidde zich gisteravond laat nog steeds uit. De brand wordt inmiddels bestreden door korpsen uit Brabant, Limburg, Utrecht en Overijssel. Ze proberen het vuur te stoppen bij een boerderij aan de Snoertsebaan in Liessel. Die grenst aan het bos waar de brand woedt. Rond de boerderij staan brandweerwagens. Blushelikopters proberen het naderende vuur tegen te houden. De luchtmacht verleent net als gisteren en eergisteren weer assistentie met Chinooks van de vliegbasis Gilze-Rijen. Vooral ook omdat een deel van het gebied waar de brand woedt ontoegankelijk is.

Handcrew

Vanwege die ontoegankelijkheid wordt gebruik gemaakt van de zogeheten handcrew van de brandweerkorpsen Twente en IJsselland. Deze methode, opgezet naar Amerikaans model, bestrijdt de brand op plekken waar brandweervoertuigen niet kunnen komen.

Teams van twintig gespecialiseerde brandweerlieden gaan te voet het brandende gebied in om brandhaarden met de hand te bestrijden.

Weerribben en Moergestel

De natuurbranden bij het Brabantse Moergestel en Weerribben in Overijssel zijn onder controle. In Moergestel is de brandweer nog bezig met nablussen en het opsporen van nieuwe brandhaarden in natuurgebied de Kerkeindse Heide achter de trappistenabdij Koningshoeven. ,,Het vuur kan nog ondergronds woeden en opnieuw oplaaien in het zeer droge gebied”, laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten.

De brandweer zet daarom drones in. Ze zijn uitgerust met warmtecamera’s en kunnen zo ondergrondse brandhaarden opsporen. Brandweerlieden gaan verder met nablussen en houden het natuurgebied nat. Gisteren woedde een zeer grote brand in het droge natuurgebied. Rond 18.15 werd een NL-Alert verstuurd, omdat er veel rook vrijkwam dat over Goirle en Tilburg trok.

In Overijssel is het vuur al volledig gedoofd.De brand in natuurgebied de Weerribben bij Ossenzijl was gisteren moeilijk bereikbaar voor de brandweer, waardoor boten moesten worden ingezet. Een groot deel van de 8 tot 10 hectare van het natuurterrein is verwoest door het vuur.

Apeldoorn

De brandweer moest vannacht driemaal uitrukken voor natuurbranden rond Apeldoorn. In een paar uur tijd was het raak in Hoog Soeren, Ugchelen en Vaassen. Het was niet voor het eerst dat de brandweer meerdere malen achter elkaar moet uitrukken voor branden op de Veluwe. Twee weken geleden was het in één nacht tijd zelfs vier keer raak. De teller staat nu op vijftien natuurbranden op de Veluwe in vijftien dagen tijd, meldt De Stentor.

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de branden was maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

Droogte

De brandweer waarschuwde begin deze maand al voor het risico op natuurbranden als gevolg van de aanhoudende droogte. De kans op een brand is met name groot in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg, meldde de website natuurbrandrisico.nl, een initiatief van een groot aantal veiligheidsregio’s in Nederland.

De veiligheidsregio’s waarschuwen voor het per ongeluk veroorzaken van een natuurbrand door bijvoorbeeld open vuur of het weggooien van sigaretten of glas. Ook het parkeren van een auto met hete katalysator in hoog en droog gras is gevaarlijk.

