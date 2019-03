Natuurgenezer Klaus Ross in exclusief interview: Ik heb niets verkeerd gedaan

Live twitterNatuurgenezer Klaus Ross heeft ‘niets verkeerd gedaan’ toen er in juli 2016 na behandeling in zijn praktijk drie kankerpatiënten overleden. Hij rekent erop dat de rechter hem vrijspreekt voor nalatigheid bij de dood van drie patiënten. Dat verklaart hij in een exclusief interview met deze krant.

Dat hij onschuldig is, wil hij niet zeggen. ,,Dat vind ik een arrogante uitspraak en dat is aan de rechter.’’ Maar, zegt Ross, hij heeft geen fouten gemaakt bij het toedienen van de experimentele glucoseblokker 3BP aan vier kankerpatiënten in zijn kliniek in het Duitse dorpje Bracht. Drie van hen, twee Nederlanders en een Belgische overleden, een Nederlandse vrouw raakte gewond.

Ross denkt dat er iets mis was met de levering 3BP die hij een dag voor de dramatische woensdag in 2016 kreeg opgestuurd. Normaal zat de 3BP in bruine glazen flessen en kwam die uit Santa Cruz in Californië. Nu waren het zwarte plastic flessen. ,,Of die ook uit Santa Cruz kwamen? Ik weet het niet. Dat is ook voor mij de grote vraag. Maar ik vertrouwde mijn leverancier voor honderd procent.”

Quote Ik wist toen nog niet dat er patiënten zouden overlijden, helemaal niets wees daarop.

Ross stelt dat hij gewoon toestemming had om 3BP aan patiënten toe te dienen. De plastic flessen gooide hij de bewuste woensdag weg, toen hij doorhad dat zijn patiënten er niet goed op reageerden. ,,Ik dacht: weg met dat spul. Ik wist toen nog niet dat er patiënten zouden overlijden, helemaal niets wees daarop. Anders had ik de flessen natuurlijk wel bewaard. Nu kon de politie ze niet meer onderzoeken.”

Ross, die kort na het vreselijke incident zijn kliniek moest sluiten, stelt dat de afgelopen ruim 2,5 jaar ‘verschrikkelijk’ voor hem waren. ,,Ik ben alles kwijt: mijn beroep, mijn goede naam.” Tegenwoordig werkt hij als verzorger van zwaar gehandicapten. ,,Belangrijk werk. Er zijn veel te weinig mensen die dat willen doen.”

Niet langer zwijgen

Vandaag is de eerste dag van het proces tegen de natuurgenezer. Voor het eerst sinds de dood van drie van zijn patiënten spreekt hij. Hij leeft mee met de slachtoffers, zei Ross vanochtend in de rechtbank in het Duitse Krefeld. Wat er is misgegaan weet hij nog steeds niet. Maar hij vindt nog altijd dat hij goed heeft gehandeld, naar eer en geweten. ,,Ik heb alleen maar mensen willen helpen.’’ Hij sloeg geen alarm nadat de patiënten een reactie kregen op het middel, omdat ‘de complicaties niet ernstig leken’. Nabestaanden betwisten dat.

Heilpraktiker Ross (61) hangt een celstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Hij dreef in Brüggen, even over de grens bij Venlo, een kliniek voor de alternatieve behandeling van kanker. De Duitse justitie verwijt hem dat hij de patiënten een overdosis van de experimentele glucoseblokker 3-BP heeft toegediend. Doordat hij bij de bereiding van het middel een ongeschikte weegschaal zou hebben gebruikt, kregen de slachtoffers een dosering die 3,11 tot 6,15 keer te hoog was, stellen de aanklagers. Bovendien had Ross in zijn werkwijze niet de juiste controlemechanismen ingebouwd.

Onzorgvuldig

Volledig scherm Aquarel van natuurgenezer Klaus Ross. © ANP/Aloys Oosterwijk De slachtoffers waren een vrouw uit Wijk en Aalburg, een man uit Apeldoorn en een vrouw uit België. Een vierde slachtoffer raakte zwaargewond. Nabestaanden geloven dat Ross geen kwaad in de zin had, maar mogelijk onzorgvuldig was. Voor het proces zijn tien zittingsdagen ingeruimd, verspreid over drie maanden. Er zijn ook getuigen opgeroepen, onder andere een broer van Apeldoorner Peter van Ouwendorp, één van de drie overleden patiënten.