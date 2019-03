Natuurgenezer Ross: Ik zag geen reden om alarm te slaan

De natuurgenezer vertelde in de rechtbank dat hij ‘al weken, al maanden’ hetzelfde deed met het experimentele middel 3BP. Dezelfde bereidingsmethode, dezelfde afweging. ,,Daarom heb ik geen verklaring voor wat er mis is gegaan’’, zei Ross. Wel kreeg hij de dag voor het drama, dat 27 juli 2016 plaatsvond, vier nieuwe flessen met 3BP-poeder. Normaal waren de flessen van glas, nu kreeg hij plastic flessen. Na toediening zag hij wel een reactie bij zijn patiënten, maar hij dacht niet aan ernstige complicaties. ,,Daarom heb ik geen alarm geslagen.’’

Heilpraktiker Ross (61) hangt een celstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Hij dreef in Brüggen, even over de grens bij Venlo, een kliniek voor de alternatieve behandeling van kanker. De Duitse justitie verwijt hem dat hij de patiënten een overdosis van de experimentele glucoseblokker 3-BP heeft toegediend. Doordat hij bij de bereiding van het middel een ongeschikte weegschaal zou hebben gebruikt, kregen de slachtoffers een dosering die 3,11 tot 6,15 keer te hoog was, stellen de aanklagers. Bovendien had Ross in zijn werkwijze niet de juiste controlemechanismen ingebouwd.