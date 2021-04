Nauwelijks klachten over vmbo-examens in coronatijd

Na een schooljaar met veel hobbels in de voorbereiding door de coronamaatregelen, kunnen scholen tussen 6 april en 23 juli de eindexamens afnemen in de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Veel scholen kiezen voor het afnemen van digitale examens, maar bij een aantal vakken worden de praktijkvaardigheden ook op school getoetst.

De eerste drieënhalve week werden over de examens online weinig klachten ingediend bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), laat de organisatie weten. Dat klagen kan via de website examenklacht.nl .

Zelf de vrijheid

Volgens het LAKS is het goed dat scholen dit jaar zelf de vrijheid hebben de examens in te plannen. Voorzitter Nienke Luijckx: ,,We zien dat scholen gebruikmaken van die ruimte om maatwerk per leerling te bieden, wat ons betreft een erg goede ontwikkeling. Op deze manier zorgen we ervoor dat elk individu zo goed mogelijk wordt voorbereid.”