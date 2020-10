NAVO-topman Stoltenberg bij 'nucleaire oefening' op vliegbasis Volkel

tips / video Hoe houden we het gezellig de komende vier weken? ‘Voor singles kan dit de nekslag zijn’

15 oktober Nu de horeca sluit en we ons een maand lang in de kleine thuisbubbel moeten opsluiten, luidt de vraag hoe we het gezellig kunnen houden. Advies van relatiecoaches: ,,Haal de bingo uit de kast, organiseer een thuisrestaurant of koop een goede koptelefoon.’’