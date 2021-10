Nedcar doet aangifte tegen actievoerders die folie van bomen trokken om vleermuizen onderdak te geven

Zo’n 25 actievoerders hebben zaterdagmiddag folie verwijderd dat om bomen was gewikkeld in het Sterrebos naast Nedcar in Born. De actievoerders deden dat om vleermuizen de mogelijkheid te geven in de bomen te overwinteren. De autoproducent heeft aangifte gedaan tegen de actievoerders.

Klimmers van Extinction Rebellion trokken van grote hoogte folie en zeilen uit de bomen omlaag. VDL Nedcar had die folie aangebracht om te voorkomen dat de vleermuizen in de holle bomen zouden overwinteren. De aanwezigheid van vleermuizen zou de door VDL Nedcar gewenste boskap bemoeilijken. ,,We hebben het folie aangebracht om te voorkomen dat de bomen moeten worden gekapt als er nog vleermuizen in verblijven’’, laat woordvoerder Miel Timmers van VDL Groep, waar Nedcar toe behoort, weten. ,,We doen aangifte omdat ze aan ons eigendom zitten. Zowel het folie als het bos is van ons.’’

Geen bomen kappen

De actievoerders wijzen op een tussentijdse uitspraak onlangs van de Raad van State (RvS). Die oordeelde dat eerst een definitieve uitspraak in deze zaak moet worden afgewacht. Zolang die uitspraak er niet is, mogen er geen bomen gekapt worden, aldus de Raad. De uitspraak voorkomt dat tegenstanders van de kap voor voldongen feiten worden gesteld in hun beroepsprocedure bij de Raad van State.



In een filmpje op Instagram is te zien hoe actievoerders het plastic verwijderen. ; Hopelijk is het nog niet te laat voor de vleermuizen om hun vertrouwde winterverblijven weer in gebruik te nemen', schrijven de natuurliefhebbers erbij.

Aangifte

VDL Nedcar zegt de voorbereidingen voor de boskap te blijven uitvoeren tot de definitieve uitspraak er komt. Daarbij hoort ook het inpakken van holle bomen die vleermuizen gebruiken om er in te verblijven. Dit tot verbazing van natuurliefhebbers: ,,Wordt er aangifte gedaan tegen NedCar vanwege bosvervuiling en achterlaten van grote hoeveelheden plastic? En het moedwillig beschadigen van natuurlijk leefgebied van bedreigde soorten? Ongelooflijk dit’’, reageert een sympathisant van de actievoerders.

Nedcar heeft echter de steun van de provincie Limburg. Samen willen de partijen snel met de boskap beginnen omdat dit een eventuele uitbreiding van Nedcar met een tweede productielijn mogelijk zou maken. De provincie stelde daartoe in december 2020 het plan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ vast. Dat maakt expansie van de fabriek mogelijk door de kap van bijna 8 hectare bos. De provincie wil op die manier voorkomen dat er lange procedures gevolgd moeten worden, wanneer de uitbreiding echt aan de orde is, bijvoorbeeld wanneer nieuwe klanten zich bij Nedcar melden.

Beschermde soorten

In het bos komen beschermde soorten voor, waaronder de das, meerdere vleermuissoorten en de kleine ijsvogelvlinder. ,,Een groot deel van hun leefgebied en foerageergebied zou permanent verloren gaan als deze bossen worden gekapt”, aldus de Raad in de tussentijdse uitspraak. Timmers benadrukt de afweging van Nedcar: ,,Wij zijn verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van vierduizend medewerkers. Om die te waarborgen is uitbreiding van de fabriek nodig. Wij vinden de vierduizend gezinnen belangrijker dan dit stuk bos dat we ruimschoots hebben gecompenseerd.’’

,,Zo planten we meer nieuwe bomen aan dan dat er gekapt worden. Ook hebben we verderop 130 vleermuiskasten geplaatst zodat de vleermuizen een nieuw, veilig onderkomen kunnen vinden. We hebben dassenburchten aangelegd en een kruidentuin. We doen niets onoorbaars en de voorbereiding van de bomenkap is niet illegaal. Tot er een definitieve uitspraak is, voeren we ons plan uit.’’

Volgens de actievoerders heeft Nedcar op eigen terrein voldoende mogelijkheden om uit te breiden en hoeft het bos daaraan niet geofferd te worden.

