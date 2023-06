Nederland duikelt hard op ranglijst kinderrechten door jeugdzorg, armoede en asielzoekerscentra

De KidsRights Index - opgesteld door de gelijknamige internationale kinderrechtenorganisatie en de Erasmus Universiteit Rotterdam - meet jaarlijks hoe kinderrechten in 193 landen worden gerespecteerd op het gebied van leven, gezondheid, onderwijs, bescherming, kinderrechten en klimaatverandering.

Volgens het maandag verschenen rapport dankt Nederland zijn afkalvende positie aan de overheid. Die zou zich schuldig maken aan ‘schending van een aantal fundamentele kinderrechten’, onder meer op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. Ook kinderen die in armoede leven en asielzoekerskinderen zijn kwetsbaar.

Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights, is uiterst kritisch: ,,Nederland is niet in staat om de meest kwetsbare kinderen de juiste zorg en bescherming te bieden. Dit is een een bijzonder ernstige conclusie. Er wordt vaak gezegd: 'Hier leven de gelukkigste kinderen’. Ja, alleen als je gezond bent, van hier komt en je ouders geld hebben.”

De overheid rijdt hier ethisch gezien knetter­hard door rood Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman

Symptoombestrijding

Volgens Dullaert doet onze overheid vooral aan symptoombestrijding. ,,Op korte termijn helpen we kwetsbare kinderen met een schoolontbijt, maar we slagen er niet in ze op lange termijn bestaanszekerheid te bieden. Om maar te zwijgen over de situatie van asielzoekerskinderen in onze opvangcentra. Vier inspecties sloegen daar begin mei tegelijk alarm hierover. De overheid rijdt hier ethisch gezien knetterhard door rood.”

Waar ligt de oplossing, volgens de oud-Kinderombudsman? ,,Allereerst moeten we ons diep schamen en ons zelfbeeld bijstellen. Daarnaast is het essentieel dat we erkennen dat onze systemen vastgelopen zijn. We kijken nu als verlamd in de koplampen en blijven maar pleisters plakken. Dus zijn er nieuwe denkers nodig, zoals in Scandinavië. Daar betrekken ze jongeren en kinderen wier problemen het betreft bij het komen tot praktische oplossingen voor de lange termijn. Ons denken stopt vaak bij de volgende kabinetsperiode.”

En dan is er ook geld nodig. Volgens het rapport maakt Nederland relatief weinig vrij voor bijvoorbeeld betere jeugdzorg en -bescherming. Dullaert: ,,Die verantwoordelijkheid wordt vaak bij gemeenten neergelegd. Maar de hete aardappel kan niet heen en weer geschoven blijven worden, zorg gewoon dat het werkt!”

Volledig scherm Vrouwen en kinderen op de vlucht in Tsjaad voor oorlog en geweld © AFP

Catastrofe op catastrofe

Het nieuwste KidsRights Index-rapport waarschuwt wereldwijd voor de gevolgen van een zogeheten polycrisis: het gelijktijdig voorkomen van verschillende catastrofale gebeurtenissen. Want veel landen kampen nog steeds met de nasleep van de coronapandemie, terwijl ze ook moeten dealen met spectaculaire inflatie en de gevolgen van klimaatverandering.

En dan delven kinderrechten vaak het onderspit. Het rapport stelt dat één op de vier kinderen dit jaar naar verwachting onder de armoedegrens zal leven, als gevolg van gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne. De oorlog hoeft wereldwijd toeleveringsketens verstoord, wat heeft bijgedragen aan sterk gestegen voedsel- en energieprijzen.

Kinderen uit Oekraïne zelf zijn het hardst geraakt door de oorlog: naar schatting zijn er 1,6 miljoen kinderen ontheemd geraakt, hoewel de daadwerkelijke aantallen mogelijk nog hoger liggen. Waarschijnlijk hebben ook 1,5 miljoen kinderen psychologische hulp nodig als gevolg van de oorlog. Terwijl de huidige druk op het zorgsysteem in Oekraïne al ondraaglijk is.

Per land moet in kaart worden gebracht wie er het ergste geraakt is door deze opeenstape­ling van crises Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman

Hulp en middelen naar meest kwetsbaren

,,Die pandemie en het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn ons overkomen, maar aan klimaatverandering kunnen we wél iets doen”, antwoordt Marc Dullaert van KidsRights op de vraag hoe we deze immense problemen kunnen tackelen. ,,Zo moet per land in kaart worden gebracht wie er het ergste geraakt is door deze opeenstapeling van crises. Die meest kwetsbare mensen, breng daar hulp en middelen heen.”

Dit is de elfde editie van het KidsRights Index-rapport en volgens Dullaert gaat de situatie er voor kinderen wereldwijd niet op vooruit. ,,Slechts vier landen wisten hun rangorde te verbeteren: Griekenland, Koeweit, Oekraïne (op basis van een beoordeling van de situatie voorafgaand aan de oorlog) en Oezbekistan.” Per saldo is de algemene toestand wereldwijd volgens hem ‘alarmerend’ te noemen.

Uit het rapport komt één conclusie glashelder naar voren: overheden kunnen niet meer wegkijken voor de crises die kinderen nu en van de aankomende generatie genadeloos treffen. ,,Het is te laat voor alle landen, Nederland net zo goed, om louter te zeggen: het overkomt me, ik kan er niks aan doen”, aldus de voormalige Kinderombudsman. ,,Ga aan de slag.”

Beste landen qua kinderrechten 2023: 1. Zweden

2. Finland

3. IJsland

4. Luxemburg

5. Duitsland

6. Griekenland

7. Denemarken

8. Thailand

9. Noorwegen

10. Slovenië

(--)

20. Nederland Slechtste landen qua kinderrechten 2023: 1. Tsjaad

2. Zuid-Soedan

3. Afghanistan

4. Centraal Afrikaanse Republiek

5. Sierra Leone

6. Equatoriaal-Guinea

7. Madagaskar

8. Somalië

9. Guinea

10. Niger

