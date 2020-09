Nederland hanteert wel heel krappe doorlooptijd bij opvang 500 jonge vluchtelingen in Griekenland

In een politiek gevoelig compromis stelt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol binnen drie jaar vijfhonderd alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland te gaan helpen. De betrokken hulporganisaties zelf denken niet in aantallen en termijnen.

Er werd maandenlang over gesteggeld aan het Binnenhof: wat moet Nederland doen met de oproep van de Griekse overheid aan andere Europese landen om te helpen bij de allerkwetsbaarste groep vluchtelingen, alleenreizende minderjarigen? Van hen zitten er ruim vijfduizend vaak maanden in grote opvangkampen op de Griekse eilanden en het vasteland. Omdat die kampen toch al overbevolkt zijn, lopen ze er groot risico op uitbuiting en (seksueel) misbruik.

Vluchtelingen- en kinderorganisaties startten een campagne om vijfhonderd van die kwetsbare jongeren naar Nederland te halen. Ze werden gesteund door ruim 130 Nederlandse gemeenten en door coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Ook veel lokale afdelingen van coalitiepartij CDA steunden de campagne.

Het kabinet bleef op het standpunt staan dat de jongeren beter in Griekenland kunnen worden opgevangen. Broekers-Knol trok in een compromis tussen de 3 en 4 miljoen euro uit voor de opvang in Griekenland en voor het versterken van het Griekse asielsysteem.

Drie locaties voor 16 minderjarigen

Van dat Nederlandse geld worden in de hoofdstad Athene drie kleinschalige opvanglocaties voor ieder zestien minderjarige vluchtelingen opgezet, maakte Broekers-Knol (VVD) eerder deze week bekend. Twee voor jongens tussen de 13 en 18 jaar, een voor meisjes. Met die 48 opvangplekken moeten binnen drie jaar in totaal maximaal vijfhonderd kinderen worden beschermd en verder op weg geholpen, staat in de brief die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer schreef.

In de brief staat ook dat die berekening is gemaakt ‘op basis van de geschatte doorlooptijden van verschillende procedures in Griekenland’. Een rekensom leert dat de ‘omlooptijd’ van minderjarige migranten in de opvang dan zo’n 3,5 maand moet zijn om het beoogde aantal te halen. De procedures duren nu vaak vele maanden.

De Griekse hulporganisatie Praksis, die enkele jaren dergelijke opvanghuizen voor alleenstaande minderjarige migranten in Athene runde, stelt dat ‘sommige kinderen wel langer dan een jaar bij ons woonden’. ,,Het asielproces was langzaam”, zegt een woordvoerster. Praksis stopte er in 2019 mee omdat de Griekse overheid niet tijdig met geld over de brug kwam.

Movement on the Ground

,,Wij rekenen niet in aantallen. Het gaat ons om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Wij helpen graag ieder kind, het gaat ons erom goede opvangplekken op te zetten”, stelt Adil Izemrane van de Nederlandse hulporganisatie Movement on the Ground, die een van de twee partners is in het nieuwe opvangproject. De organisatie gaat de jongeren niet alleen opvangen, maar zet ook in op educatie, sport en (later) de begeleiding naar werk.

Broekers-Knol gaat ervan uit dat de opgevangen vluchtelingen snel doorstromen naar een andere opvang als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben gekregen, of dan alsnog worden opgenomen door een ander land. Izemrane: ,,Het proces hangt van veel factoren af: onder andere van het Griekse asielproces.” De opvang is in principe voor jongeren tot 18 jaar. Waar de vluchteling daarna naartoe moet, is aan de Griekse autoriteiten. ,,We zetten in elk geval niemand op straat.”

De in Griekenland gevestigde organisatie The Home Project, die samenwerkt met Movement on the Ground, zegt volgende week met meer details te komen. Zij heeft inmiddels elf opvangplekken waar 220 kinderen verblijven. Een woordvoerder gaat niet in op de vraag hoelang jongeren er doorgaans wonen. ,,Elk dossier is anders. Het ligt er bijvoorbeeld ook aan hoeveel jongeren in aanmerking komen voor gezinshereniging in een ander Europees land.” The Home Project heeft als hoofdfinancier de IKEA Foundation.

Jonge vluchtelingen naar twaalf landen

Twaalf andere Europese landen beloofden de Grieken wel de jongeren direct over te nemen, maar daarbij lijkt de daad nog niet altijd bij het woord gevoerd. Luxemburg haalde al wel 12 jongeren op, Duitsland 47, Zwitserland 23 en Ierland 8. De meeste alleenreizende vluchtelingen die in Griekenland zijn, komen uit Afghanistan (41%), Pakistan (23%) en Syrië (11%).

BN’ers als Joshua Nolet (Chef's Special) en Sinan Can demonstreerden eerder dit jaar voor het ophalen van de 500 kinderen.