Nederland heeft er 62 ‘excellente’ scholen bij

Een excellente school is een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door uit te blinken op een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatief onderwijsaanbod, een bijzondere manier van omgaan met verschillen tussen leerlingen, een inspirerende manier van lesgeven of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.



Scholen kunnen zichzelf elk jaar aanmelden om mee te dingen naar een eretitel. Het aantal excellente scholen in een regio is daarmee sterk afhankelijk van het aantal dat zich aanmeldt. Ook zegt het aantal toewijzingen niets over de kwaliteit van het onderwijs binnen een bepaalde regio. De Onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de toewijzing van de titel, bezoekt de scholen en bekijkt de motivatie bij de aanmeldingen.