Nederland heeft in Europa op een na hoogste kankersterfte

Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan 30 procent van de Nederlanders die overlijden, is kanker de doodsoorzaak. Alleen in Slovenië ligt dat cijfer hoger. Dit blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het EU-gemiddelde is net iets meer dan 25 procent. Alleen in Roemenië en Bulgarije ligt het aantal sterfgevallen door kanker onder de 20 procent, in Bulgarije zelfs ruimschoots. In bijvoorbeeld België overleed iets minder dan een kwart van het totaal als gevolg van kanker.

Eurostat baseert zich op sterftecijfers uit 2015. Door de grootte van het onderzoek, lieten de onderzoeksresultaten relatief lang op zich wachten. Het bureau geeft geen verklaring voor de verschillen tussen de landen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) registreert kanker in ons land. Dr. Otto Visser, hoofd kankerregistratie geeft aan dat in Nederland, zeker in vergelijking met andere landen, relatief veel vrouwen kanker krijgen.

Emancipatie

,,Dat kan een verklaring zijn waarom het sterftecijfer bij ons zo hoog is. Vooral longkanker komt veel voor. In de jaren zeventig gingen steeds meer Nederlandse vrouwen roken, daar speelde de emancipatie bijvoorbeeld ook een rol in. In andere landen zijn vrouwen veel later pas gaan roken. Nu zie je juist een omgekeerd beeld en roken we steeds minder, maar de vrouwen die veertig jaar geleden met roken begonnen, zijn nu op leeftijd en krijgen relatief veel longkanker’’, aldus Visser.

Naast longkanker, krijgen Nederlandse vrouwen in vergelijking met buurlanden ook relatief veel borst- en darmkanker. Visser: ,,Een risicofactor voor het krijgen van borstkanker is bijvoorbeeld de leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt. Hoe ouder, hoe meer risico. In Nederland lag die leeftijd tot voor kort hoger dan in de rest van Europa. Als het gaat om darmkanker weten we niet goed waarom veel Nederlanders deze ziekte krijgen. Er is een verband met het eten van rood en bewerkt vlees, maar dat eten ze in België net zo goed.’’

Levensverwachting

Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemenië laten lagere sterftecijfers door kanker zien, maar Visser plaatst daarbij de kanttekening dat de levensverwachting, door hoge sterfte aan hart- en vaatziekten in deze landen lager is dan in West-Europa. ,,Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je krijgt op kanker.’’

De cijfers van Eurostat laten volgens het Integraal Kankercentrum zien dat Nederland vol moet inzetten op preventie. ,,Een op drie Nederlanders krijgt kanker, dat zijn flinke cijfers. Het is belangrijk dat de overheid preventieve campagnes blijft ontwikkelen tegen met name roken en voor gezond eten. Daarnaast is het verstandig om te kijken of er in onze gezondheidszorg nog zaken kunnen verbeteren. Kunnen we bijvoorbeeld iets leren van onze zuiderburen?’’