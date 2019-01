Nederland kreeg er vorig jaar 104.000 nieuwe inwoners bij

Nederland kreeg er vorig jaar 104.000 inwoners bij. De groei was het grootst in de Randstad en de vier grote steden in Noord-Brabant.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert.

Amsterdam kreeg er in 2018 van alle Nederlandse gemeenten de meeste inwoners bij, bijna 10.000. Amsterdam, Den Haag (6000 erbij) en Rotterdam (5500 erbij) groeiden vooral door immigratie vanuit het buitenland, door binnenlandse verhuizingen verloren ze juist inwoners. Utrecht staat op de vierde plek met een groei van 5000 inwoners.

Doordat relatief veel mensen verhuisden uit de grote steden, groeiden de kleinere gemeenten rondom die steden hard. Plaatsen als Spaarnwoude, Diemen en Waddinxveen kreeg er veel inwoners bij. Buiten de Randstad groeide de bevolking in veel Noord-Brabantse gemeenten, onder meer in de steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Vergrijzing

In 74 van de 380 Nederlandse gemeenten daalde het inwoneraantal in 2018. De meeste van die gemeenten liggen in Groningen, Friesland en Limburg. De voornaamste oorzaak van de daling daar is de vergrijzing, er gaan in die gemeenten meer mensen dood dan dat er baby’s worden geboren. ,,Aan de rand van Nederland wonen relatief veel ouderen”, aldus het CBS. Ook verhuizen weinig mensen naar die provincies toe.

Dat het aantal inwoners van Nederland is gestegen met ruim 100.000 mensen, past in de lijn van de afgelopen jaren. Er wonen inmiddels bijna 17,3 miljoen mensen in Nederland. Ook in 2016 en 2017 was de stijging van het aantal inwoners vooral te danken aan migratie.