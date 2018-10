Nederland maakt zich op voor fraai terrasjesweer

In het weekeinde had het kwik nog moeite om boven de vijftien graden uit te komen, maar dat gaat veranderen. Morgen is het opnieuw droog en er zijn perioden met zon. Het wordt 15 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Zon

Ook de rest van de week blijft het droog bij steeds meer zon, de maxima lopen echter op naar 22 tot 25 graden op woensdag en donderdag. De zon schijnt geregeld en het is heel rustig met de wind. De wind draait naar een zuidelijke richting.

De lekkere temperaturen hebben we te danken aan de windrichting. Vanaf dinsdag zit de wind in de zuidoosthoek. Er wordt steeds zachtere lucht aangevoerd en het kwik gaat dan ook steeds verder omhoog. Dat we zo laat in het jaar nog 25 graden hebben is volgens Weerplaza best bijzonder; we komen weer dicht in de buurt van records.

Europa