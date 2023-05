Nederland moet alles op alles zetten om advocaat voor Taghi te vinden: ‘Anders zal staat nat gaan’

Honderden meldingen over vleeseten­de bacterie: RIVM meldt ook ‘opvallend veel’ hersen­vlies­ont­ste­kin­gen

Ziekenhuizen in heel het land hebben de afgelopen maanden vele honderden patiënten gezien met een longontsteking, bloedvergiftiging of ontstekingen van huid, gewrichten of botten. Allemaal symptomen van een infectie met de vleesetende bacterie.