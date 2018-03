,,De koning is al op veel momenten in Groningen geweest’’, zegt Commissaris van de Koning René Paas. ,,Die bezoeken stonden vaak in het teken van de gevolgen van de gaswinning. Hij sprak met mensen die daardoor klappen hebben gekregen. Dat maakt noodzakelijk dat we aan de gevolgen van de gaswinning aandacht besteden. In het programma laten we veerkracht van de Groningers zien.’’



De koninklijke familie krijgt in twee uur tijd langs een route van 1.200 meter de veelzijdigheid van Groningen te zien. ,,Zoals de Groningers Groningen zien’’, zegt burgemeester Den Oudsten. ,,We laten ze zelf vertellen hoe zij de verschillende onderdelen van ons leven beleven. We zijn positief, energiek en ambitieus. Groningen zit in een flow. Die positieve vibe voelt iedereen die hier loopt.’’



Bekende en minder bekende Groningers nemen de koninklijke familie op de route bij de hand langs cultuur, onderwijs, werkgelegenheid en innovatie. Van de kinderburgemeester Javano en zijn ‘loco’ Rosalyn bij de start op het Prinsenhof, via studente Lieke Knip, ondernemer Ben Woldring en ‘Roege Boy’ Marcel Nijhof , naar de Surinaamse componist en streektaalartiest Arnold Veeman bij het slot op de Vismarkt. Bondscoach Ronald Koeman zal een voetbalclinic geven.