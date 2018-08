Nederland narcostaat? Achter xtc-pilletje zit miljardenindustrie

Dit bedrag, hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn, is te beschouwen als de bijdrage van Nederlandse synthetische-drugscriminelen aan de illegale wereldeconomie. Een flink deel van het geld - geschat wordt zo'n drie tot vijf miljard - verdwijnt in de zakken van de Nederlandse drugscriminelen zelf, aldus het onderzoek onder leiding van prof. dr. Pieter Tops.

Voor het eerst is berekend wat er in Nederland wordt verdiend aan de synthetische drugs. Volgens de onderzoekers is 18,9 miljard een voorzichtige schatting. Het bedrag ligt waarschijnlijk beduidend hoger.

Imago Nederland

Volgens de onderzoekers vormen synthetische drugs een nationaal probleem met internationale consequenties voor de positie en het imago van Nederland. ,,Het is alleen met voldoende, volhardende en toegewijde capaciteit en een constant brede internationale aanpak te bestrijden. Daaraan heeft het de afgelopen jaren ontbroken'', concluderen ze.

De mondiale toppositie is onder meer te verklaren omdat Nederland vanwege de ligging en infrastructuur een ideaal vestigingsklimaat heeft voor criminelen. Ook de tolerante houding in Nederland ten opzichte van gebruik en productie van synthetische drugs speelt een belangrijke rol. Ondanks het feit dat er af een toe een xtc-lab wordt opgerold, zijn er te weinig opsporingsambtenaren die strafrechtelijk onderzoek verrichten, waardoor de pakkans laag is. En de strafmaat is laag.

De georganiseerde drugscriminaliteit leidt echter tot veel geweld. De brede aanpak ervan zou volgens de onderzoekers daarom topprioriteit moeten zijn voor de Nederlandse regering.

'Ongemakkelijke waarheid'

Het onderzoeksrapport Waar een klein land groot in kan zijn richt zich alleen op de productie van amfetamine (speed) en xtc, de synthetische drugs. Cannabis, cocaïne en heroïne bleven buiten beschouwing. De onderzoekers spreken van 'een ongemakkelijke waarheid'. In Nederland blijken in 2017 meer dan 600 miljoen grammen amfetamine te zijn vervaardigd en bijna één miljard xtc-pillen.

Regelmatig wordt in ons land het chemisch afval van synthetische drugslaboratoria gedumpt in het buitengebied. De Brabantse boswachter Erik de Jonge zorgde eerder dit jaar voor commotie door zich rechtstreeks tot xtc-gebruikers te richten nadat hij in het bos bij Bergen op Zoom opnieuw drugsafval had gevonden. Zijn 'lieve xtc-liefhebbers, jullie kunnen weer lekker festivallen. Het bos is weer opgeruimd'", zorgde voor veel reacties.