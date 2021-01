Nederland ontwaakt na vlokdown: code geel voor gladheid oostelijke helft, meerdere ongelukken

Video en updateIn de oostelijke helft van het land is het nog glad door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en ijzel. Op verschillende plekken hebben zich ongelukken voorgedaan als gevolg van de gladheid. Zondagmiddag is het met de kou en gladheid gedaan en smelt het sneeuwdek geleidelijk weg, melden de weerbureaus.

Het KNMI waarschuwt zondagochtend met code geel nog voor gladheid in de vijf provincies aan de oostgrens. Het gaat hierbij om Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. ,,Er komen momenteel meerdere meldingen van ongevallen binnen. Zoals deze bij Leek. Auto raakt bij inhalen van de weg. Pas uw snelheid aan! Geleiderail is beschadigd, deze wordt zometeen direct vervangen”, waarschuwde een weginspecteur bij Rijkswaterstaat.

Ook elders in het land was het raak. In het Drentse Uffelte belandde een automobiliste door gladheid vanwege de sneeuwval met haar voertuig in een sloot, meldde Dagblad van het Noorden. Volgens RTV Drenthe gleden in de provincie verschillende auto’s van de weg maar bleven grote ongelukken uit. Op de A28 kwam een slippende auto uiteindelijk tot stilstand tegen de vangrail. Niemand raakte gewond, aldus de regionale omroep.

In de provincie Utrecht was het zaterdagavond al raak. Daar raakte een auto in de bocht van de A12 naar de A27 bij knooppunt Lunetten in een slip. Het voertuig kwam achterstevoren vast te zitten in de bosjes, aldus RTV Utrecht. Brandweerpersoneel zaagde volgens de omroep de takken weg, waarna de wagen uit de bosjes kon worden getrokken.

11 miljoen klko zout

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 24 uur 11 miljoen kilo zout gestrooid op de rijkswegen. Volgens een woordvoerder is dat een forse hoeveelheid: als Rijkswaterstaat één keer heel Nederland strooit, gaat het om zo’n 1,5 miljoen kilo. “Dus de afgelopen 24 uur zijn er flink wat acties geweest.”

Het KNMI heeft zondag code geel afgekondigd voor de vijf provincies aan de oostgrens. Het kan er plaatselijk glad zijn door sneeuwresten en/of bevriezing van natte weggedeelten en er is ook kans op ijzel. Van het westen uit loopt de temperatuur geleidelijk op en zal de gladheid uiteindelijk verdwijnen. In het noordoosten en oosten zal dit pas rond het middaguur zo zijn, aldus het meteorologisch instituut.

Halverwege de ochtend is het nog glad ten oosten van de lijn Leeuwarden-Zwolle-Arnhem, meldt Weeronline. Volgens Weerplaza valt in het oosten nog sneeuw. Op de meeste plaatsen ligt een sneeuwlaag van ongeveer 2 centimeter, lokaal zelfs 4 centimeter. Vanuit het westen trekt zachtere lucht het land binnen waardoor het op veel plekken snel gaat dooien. Zondagmiddag is het op de meeste plekken weer groen en overwegend droog. Daarbij kan de zon soms doorbreken. Bij maar weinig wind uit westelijke richting ligt de temperatuur volgens weerman Leon Saris tussen de 3 tot 6 graden.

De komende dagen vriest het niet meer en wordt het ronduit zacht met maximaal 12 graden. Daarbij valt flink wat regen en kan het stevig waaien, aldus de weerbureaus.

715 dagen

De eerste sneeuw van 2021 viel gisteren in Zeeland. Van daaruit trok het sneeuwfront over de rest van het land. Na een recordperiode van 715 dagen ligt er weer sneeuw in De Bilt, meldt Weer.nl. Tijdens de dagelijkse meting werd zondagmorgen een sneeuwdek waargenomen, voor het eerst sinds 1 februari 2019. Het gaat om een laagje van minder dan 1 centimeter.

Het vorige record stond op 692 dagen zonder sneeuw. Dat gebeurde tussen 17 maart 1989 en 8 februari 1991. Dat record werd eerste kerstdag verbroken.

De kans op sneeuw in Nederland wordt steeds kleiner door zachte zuidwestenwinden in de winter en het verder oplopen van de wintertemperatuur. Sinds het begin van de officiële sneeuwmetingen in 1930 waren er slechts drie winters zonder de vorming van een sneeuwdek in De Bilt. Dit was het geval in 1990, 2014 en 2020.

De afgelopen dertig jaar is het aantal dagen waarop een gesloten laagje sneeuw ligt, gehalveerd. In De Bilt lag tussen 1961 en 1990 nog gemiddeld op 23 dagen per jaar sneeuw, in het huidige klimaat is dit aantal gedaald naar 11. Gemiddeld over het land is het aantal sneeuwdekdagen gedaald van 19 naar 10.

Volledig scherm Ten oosten van grofweg de lijn Afsluitdijk - Utrecht - Tilburg komt nog gladheid voor. © ANP Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Kinderen worden op een slee voortgetrokken door een auto bij het Zeeuwse Yerseke. © ANP

Volledig scherm Kinderen spelen in de sneeuw in Zandvoort. © ANP

Volledig scherm In het Utrechtse stadion Galgenwaard moest voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Utrecht en Heracles Almelo zaterdag sneeuw worden geruimd. © ANP

Volledig scherm Stadion Galgenwaard zaterdagavond. © ANP