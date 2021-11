Nederland overlegt over terughalen vijf Syriëgangers en hun elf kinderen

Dat schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om vijf uitreizigers over wie de rechtbank in Rotterdam eerder bepaalde dat de overheid zich moet inspannen om hen terug te halen omdat de vrouwen hebben aangegeven bij hun eigen rechtszaak aanwezig te willen zijn. Gebeurt dat niet, dan worden de rechtszaken tegen hen mogelijk beëindigd.

Er zitten nog zo'n dertig Nederlandse vrouwen vast in de detentiekampen in Noord-Syrië. De vrouwen sloten zich jaren geleden aan bij terreurgroep IS, maar gaven zich na de val van het IS-kalifaat in 2019 over aan de Koerden die de baas zijn in Noord-Syrië. Sinds die tijd zitten ze met hun kinderen in de kampen. De vijf vrouwen om wie deze zaak nu draait hebben in totaal elf kinderen.

Terroristische organisatie

Tegen de meeste vrouwen loopt in Nederland een strafrechtelijk onderzoek. Justitie wil hen berechten voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. De meeste vrouwen in de kampen hebben inmiddels ook aangegeven terug te willen komen naar Nederland.

In juni haalde Nederland voor het eerst een vrouwelijke Syriëganger terug. Toen ging het om Ilham B. uit Gouda. Zij werd na terugkomst aangehouden en vastgezet op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Zwolle. Haar zaak loopt nog. Recent kreeg een andere teruggekeerde Syriëganger, Siobhan W., drie jaar cel opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Dertien vrouwen die in de kampen zitten zijn een procedure gestart waarin ze stellen dat de rechtszaak tegen hen moet worden beëindigd als ze niet in staat worden gesteld zelf bij de zittingen aanwezig te zijn. De rechtbank Rotterdam oordeelde vorige maand dat de overheid in het geval van één van die vrouwen binnen drie maanden moet kunnen aantonen dat ze probeert haar terug te halen. Voor vier andere vrouwen staat daarin een termijn van zes maanden. Over die vijf vrouwen gaat de brief van Grapperhaus. Over de andere acht vrouwen is nog geen besluit genomen.

‘Oprechte zorgen’

Veel partijen in de Tweede Kamer, waaronder regeringspartijen VVD en CDA, toonden zich eerder fel tegenstander van het terughalen van IS-bruiden. Liever zagen zij dat de vrouwen berecht worden in het buitenland, of vanuit Syrië via een videoverbinding bij hun rechtszaak aanwezig zouden zijn. Sinds het kabinet duidelijk maakte dat beide opties niet haalbaar zijn, zijn de reacties gematigder.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon maakt zich nog wel ‘oprecht zorgen’ over het terughalen van de vrouwen. ,,De veiligheid van ons land en onze mensen staat voor mij op één. Goed dus dat ik lees dat terugkeer afhankelijk is van de veiligheid ter plekke. Als deze terroristen naar Nederland komen moeten ze wat mij betreft lang gestraft.” Ook moeten zij na hun straf, zegt Michon, ‘levenslang onder toezicht blijven’.

CDA-Kamerlid Anne Kuik kan kort zijn. ,,We hebben altijd aangegeven dat we straffeloosheid moeten voorkomen.”

Volgens D66-Kamerlid Hanneke van der Werf is het terughalen van de vijf vrouwen ‘het beste voor onze veiligheid’. ,,Hier kunnen we IS-gangers berechten, bestraffen én blijven volgen. Laten we ze daar, dan dreigen ze onder hun straf uit te komen en onder de radar terug te keren.”