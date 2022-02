Nederland sluit vanavond luchtruim voor Russische vliegtuigen

update/VIDEO Grote paniek op school na versturen foto van jongen met wapen: ‘Het was echt zo eng’

Leerlingen van ’t Hooghe Landt aan de Parelhoenstraat in Amersfoort hebben vrijdagmiddag doodsangsten uitgestaan. Agenten met kogelwerende vesten, politiehonden en zelfs een speciale politie-eenheid doorzochten de school op zoek naar een verdachte met een vuurwapen. ‘Er werd over de intercom omgeroepen dat we in ons klaslokaal moesten blijven, met de deuren op slot’.

