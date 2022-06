Nederland telt meer zwemplaatsen met poepbacteriën

amber alert Radeloze familie vermiste Gino (9) vraagt bekend zoekteam om hulp: ‘Zussen zijn erg ongerust’

In Limburg wordt met man en macht gezocht naar de 9-jarige Gino van der Straeten, die woensdagavond na het voetballen van de aardbodem is verdwenen. De politie zegt dat het kind in levensgevaar is en houdt rekening met een misdrijf. Gisteravond is een step gevonden die lijkt op de step van het kind. De familie is ondertussen in alle staten en heeft een bekend zoekteam ingeschakeld. ,,Er schiet van alles door je hoofd”, vertelde zus Naomi vanochtend aangeslagen.

13:30