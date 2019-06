Nederland viert op grootse wijze 75 jaar vrijheid

Bij belangrijke herdenkingen worden ook geallieerde veteranen uitgenodigd. ,,Dat aantal wordt steeds minder, maar laten we onze dankbaarheid altijd koesteren en uitspreken’’, zegt Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS. ,,Er is nog slechts een handvol van de eerste getuigen in leven om ons geweten wakker te houden. Het komt nu op ons allen aan om hun verhalen levend te houden.’’



Het kabinet trekt 2 miljoen euro voor 24 grote projecten en nog eens 15 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek, en het openbaar maken en digitaliseren van bronnen.



Tijdens de Maand van de Vrijheid (4 april tot en met 5 mei) worden vrijheidsmaaltijden georganiseerd en rijden 14 bussen als ‘Vrijheid-express’ door het land om herinneringen te verzamelen.



,,De lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen staan centraal’’, aldus Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. ,,Ik ben onder de indruk van de energie en het enthousiasme in de Nederlandse samenleving rond de herdenking van de bevrijding.’’



De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, waarmee de oorlog officieel ten einde kwam, wordt niet alleen in Den Haag herdacht, maar ook in Rotterdam, de plek waar veel overlevenden uit Nederlands-Indië na de oorlog arriveerden.