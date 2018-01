Nederland vraagt om uitlevering Apeldoornse IS-strijdster

video Buurman weet buurvrouw nét op tijd uit huis te krijgen: minuut later stortte alles in

18:42 In Venlo is vanmiddag rond 16.00 uur een woning ingestort. Een van de overburen zag het voor zijn ogen gebeuren. Er zijn geen slachtoffers gevallen. ,,De enige bewoonster is nét op tijd uit haar woning gehaald. Een minuut later stortte alles volledig in", vertelt overbuurman Peter van de Ven.