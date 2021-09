Nederland weer beetje terug naar ‘normaal’ en dat verliep best ‘soepel’

De meeste gasten vonden het niet erg om een coronabewijs te laten zien. ,,Ze komen hier om het gezellig te hebben en weten wat nodig is. Het moet nou eenmaal’’, zei bijvoorbeeld eigenaresse Sabrine Wezendonk van gastropub Uffie’s in Zutphen.



Vooraf hadden horecaondernemers gedreigd om niet te controleren, maar in de praktijk werd de soep niet zo heet gegeten als opgediend, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. ,,Het lijkt erop dat veel ondernemers eieren voor hun geld hebben gekozen.’’ De boa’s en de politie hielden op een afstandje de boel in de gaten. ,,We hebben bijna nergens op hoeven treden, behalve bij een gelegenheid in Nijmegen.’’



Die horecagelegenheid, Moeke, ging zaterdag op slot omdat de ondernemer ondanks meerdere waarschuwingen niet controleerde op het coronatoegangsbewijs. De uitbater, horecatycoon Laurens Meyer, spande een kort geding aan om de sluiting aan te vechten. Voor de rechter uitspraak deed, besloot de gemeente het sluitingsbevel in te trekken.



De gemeente Utrecht liet vanmiddag weten maatregelen voor te bereiden tegen een horecagelegenheid waar gisteren moedwillig niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. ,,In de loop van de komende week moet duidelijk worden om welke maatregelen het gaat.”



Op enkele incidenten na verliep het volgens de Nederlandse Boa Bond ‘soepel’. Het mooie weer hielp daarbij. Veel mensen konden buiten plaatsnemen, waar horecaondernemers niet hoeven te controleren op een coronabewijs. Alleen voor toiletbezoek, maar daarbij hebben sommige ondernemers wel een oogje toegeknepen. ,,Die regel is praktisch onuitvoerbaar’’, zei een ondernemer.