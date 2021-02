Nederland zet zich schrap voor ‘Siberische kou’ en sneeuw

VideoNu er mogelijk een kouderecord op komst is , maakt Nederland zich in rap tempo klaar. De schaatsliefhebbers bestellen zich suf bij webshops, ziekenhuizen hebben hun gipskamers ingeseind. Bij Schiphol staan de ‘ijsberen’ al in de startblokken.

Zou het dan? Schaatsen op natuurijs, voor het eerst in drie jaar? Prachtige sneeuwpret? Met temperaturen overdag van -4 graden en op sommige plekken ‘enkele tientallen centimeters’ sneeuw dient Koning Winter zich vanaf het weekend aan, met als gevolg dat de schaatskoorts bij velen al tot grote hoogten is gestegen. Webwinkels als Decathlon en Bol.com zien de vraag naar schaatsen en sleeën stijgen, Schaatsenshop.nl neemt geen nieuwe bestellingen meer aan vanwege grote drukte.

Intussen zitten gemeenten in de maag met de weersvoorspelling. Want ijs, dat trekt grote groepen mensen aan, en dat is precies wat ze in coronatijden willen voorkomen. Vanuit de KNSB wordt elke natuurijsvereniging aangeraden een ticketsysteem te hanteren, zoals voor het kunstijs van de Amsterdamse Jaap Edenbaan al langer geldt. Toertochten zijn verboden. Ook de traditionele strijd om de eerste natuurijsmarathon zal niet losbarsten, hebben ijsclubs met elkaar afgesproken.

Dat zal schaatsers - jong en oud - er niet van weerhouden om het ijs op te gaan. Iets dat de ziekenhuizen met argusogen volgen. Gladheid en waaghalzerij op het ijs kunnen voor extra drukte zorgen op de Spoedeisende Hulp. Daar is het door corona al druk genoeg. Ziekenhuizen, waaronder het Tilburgse Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), roepen mensen op om goed na te denken vóór zij de schaatsen uit het vet halen of de weg op gaan. ,,Elk slachtoffer dat we kunnen voorkomen is meegenomen”, aldus het ETZ in het Brabants Dagblad. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is de gipskamer ingeseind dat het ‘mogelijk extra druk wordt’. ,,Daarnaast roept onze SEH als het nodig is extra personeel op”, aldus het Bossche ziekenhuis.

Intussen bereiden schaatsenslijpers zich voor op een toeloop van mensen die de ijzers toch onder gaan binden. Zo staat bij Magazijn Blijdorp in Rotterdam, een winkel van ijzerwaren en gereedschap, de telefoon al roodgloeiend. Omdat het een essentiële winkel is mag deze gewoon schaatsen slijpen, ondanks de coronamaatregelen. Eigenaar Richard Boot verwacht veel drukte: ,,Als de weersvoorspellingen kloppen, wordt het gekkenhuis.” Zijn machines staan klaar. Om het slijpen zo contactloos mogelijk te laten verlopen, heeft hij een slim systeem bedacht. Mensen leveren hun schaatsen in aan de voordeur, laten hun telefoonnummer achter en worden gebeld als ze de ijzers weer kunnen ophalen. ,,We moeten heel strak plannen; het is ‘afgeven en wegwezen’.’’

Eurosport in Borne is niet open, als sportwinkel, maar Dennis Schefer en zijn collega’s hebben de eerste schaatsen inmiddels opgehaald, bij mensen thuis. Ja, opgehaald, want brengen mag pas vanaf volgende week. Het is een beetje behelpen met die coronamaatregelen, maar het moet maar zo, geeft hij aan. Jim Hoogeveen van Hoogeveen Fietsbeleving in Gouda, die ook sleeën verkoopt, ziet mensen in zijn webshop al driftig zoeken, maar nog niet bestellen. ,,Ik heb nog een stuk of 30 houten sleeën boven staan, ze zijn zelfs in de aanbieding. Misschien kan ik ze nu beter wat duurder maken’’, grapt hij. Pech voor hem is dat de winkel gesloten is en zomaar even langsgaan is niet de bedoeling. ,,Mensen kunnen wel reserveren via de website. En als het in Gouda is, kom ik ze wel even langs brengen.’’

De loodsen met strooizout zijn bijgevuld, laat Rijkswaterstaat weten. De gladheidsbestrijders staan in de winterse periode altijd klaar. Voor een provincie als Brabant gaat het dan bijvoorbeeld om 76 strooiwagens en 171 sneeuwschuivers en -ploegen. ,,Daarmee kunnen we binnen 2 uur op alle snelwegen, inclusief op- en afritten, de gladheid bestrijden” zegt een woordvoerder. Al is het wel de vraag of dat zout goed werkt, nu er door al het thuiswerken minder verkeer op de weg is. ,,Zout werkt altijd, maar voor een optimale werking moet het zout worden ingereden. Dus als er minder verkeer is, werkt het wel, maar het werkt beter als er meer verkeer is.”

Ook Schiphol bereidt zich voor op de verwachte sneeuw komend weekend. Volgens een woordvoerster wordt de zogenoemde sneeuwvloot ingezet om de banen schoon te houden. Over de gevolgen die de sneeuwval zal hebben op het vliegverkeer, kan ze nog niets zeggen. ,,Dat is nog te vroeg. Wel volgen we nauwgezet het weerbeeld”, aldus de woordvoerster. De sneeuwruimers van Schiphol, ook wel de ‘IJsberen’ genoemd, zijn medewerkers van de luchthaven die normaal gesproken bijvoorbeeld op kantoor werken. Zij hebben een speciale training gevolgd om sneeuw te ruimen.

Ook KLM kon nog niet vooruitlopen op de gevolgen die de sneeuw zal hebben op het vliegverkeer. Volgens een woordvoerder ligt er wel een draaiboek klaar en is er nauw overleg met Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. Passagiers krijgen alvast het advies hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

