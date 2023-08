Nederlander (47) overlijdt na sprong in zee, droomreis met partner en kinderen werd nachtmerrie

Universi­tei­ten willen af van ‘cum laude’, experts vrezen zesjescul­tuur: ‘Wat is er mis met excelleren?’

Geneeskundeopleidingen denken erover om niet langer het predicaat cum laude uit te delen aan excellente studenten, de Vrije Universiteit is er zelfs al mee begonnen. Is dit de start van een trend in het hoger onderwijs om uitblinkers niet meer extra te belonen? Of wordt er juist toegewerkt naar een studieklimaat waar leren voortaan de norm is? Betrokkenen, zoals professoren en vakbonden staan recht tegenover elkaar. ,,Schaffen we medailles - ook een vorm van cum laude, nietwaar? - ook maar af?”