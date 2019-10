Nederlander Billy (30) opgepakt bij protesten in Barcelona: ‘We zijn stom geweest’

Bij de soms gewelddadige protestacties in Barcelona van deze week zijn vrijdagavond twee Brabanders opgepakt. Een van hen is Billy Pearson (30) uit Boekel, die sinds drie jaar in de Spaanse stad woont. ,,Ik heb geen idee wat de gevolgen voor ons zijn.”

Samen met onder meer een vriend uit Uden, die liever niet met naam in de krant wil, bezocht Billy vrijdag de demonstraties in Barcelona. ,,Eerlijk gezegd gewoon omdat we op zoek waren naar wat sensatie. Ik wilde de situatie wel eens van dichtbij meemaken. Er worden namelijk non-stop livestreams uitgezonden. Hoe zou dat er in het echt aan toegaan?”

De groep was op de hoogte van het geweld waarmee de onlusten gepaard gaan - er raakten al honderden mensen gewond. Tegen de rook en het traangas droegen ze daarom dikke truien met een capuchon. Ze bonden shirts voor hun gezicht.

Geen legitimatie

Billy vermoedt dat de arrestatie van hem en zijn vriend uit het Brabantse Uden daarmee te maken heeft. ,,We waren al onderweg naar huis. Een deel van onze groep wilde echter nog ergens wat drinken. Daarom stonden we wat te treuzelen op een kruispunt. De politie vond dat verdacht, we moesten ons legitimeren.” Bijna iedereen had zijn of haar papieren bij zich en kon verder, maar de twee Brabanders niet. ,,Dat is heel stom geweest, onze eigen schuld.”

Ze werden een politiebus ingeduwd en de politie nam alles in beslag. ,,De volledige inhoud van mijn rugzak gooiden ze op straat. Toen ze ook daarin geen ID vonden, pakten ze de tas weer in en gooiden deze in het voertuig. Daarbij is mijn telefoon kapotgegaan.”

Quote We werden geduwd en moesten onze bek houden. Nergens kregen we antwoord op Billy uit Boekel

De Boekelnaar omschrijft de sfeer als ‘helemaal niet gemoedelijk’. ,,Het was grimmig. We werden geduwd en moesten onze bek houden. Nergens kregen we antwoord op.” Ongeveer anderhalf uur lang werden ze verhoord op het bureau op de Ramblas. ,,In een kleine ruimte, met vijf agenten tegenover ons. Verder was er helemaal niemand.”

Pas nadat ze een Spaanstalig formulier ondertekenden, mochten ze diep in de nacht naar huis. ,,Voor zover ik het kon begrijpen stond daarin niks heel geks. Wat nu de precieze gevolgen van deze avond zijn weet ik niet. We wachten maar af wat voor post er binnenkomt. Ondertussen heeft mijn vriend na een klap nog altijd last van zijn nek.”

Protesten in Catalonië

In de Catalaanse stad Barcelona wordt al de hele week gedemonstreerd, nadat Catalaanse separatistenleiders lange celstraffen opgelegd kregen. De balans tot zaterdagavond: 576 gewonden, zowel demonstranten als agenten, en 160 arrestanten, van wie er nog 18 in de cel zitten. Vier mensen hebben een oog verloren door de rubberkogels van de politie. De schade aan het straatmeubilair is groot.