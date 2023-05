Nederlander blijft supergelukkig, op één leeftijdsgroep na: ‘Haarscheurtjes in onze welvaart’

Amber Nederhand, 29 jaar, uit Spijkenisse

,,Ik heb het best goed getroffen in het leven, vind ik zelf. Met mijn vriend heb ik al vijf jaar een koophuis. We konden dat kopen omdat hij destijds een vast contract had. Inmiddels ben ik degene met de vaste baan en kon hij ontslag nemen om als zelfstandige te werken. We wonen in Spijkenisse. Een woning in Rotterdam zat niet echt in mijn budget. Toch herken ik de uitkomsten dat veel jongvolwassenen het lastig hebben best. Ik zie het bij een deel van mijn vriendinnen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om woonruimte te vinden. Dat doet me best wat.”