‘Nederlander in Syrië overleden na jarenlange marteling in gevangenis’

Een Nederlander is doodgemarteld door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De uit Arnhem afkomstige man zat zeker vier jaar vast en is hoogstwaarschijnlijk overleden. Dat blijkt uit getuigenissen van oud-celgenoten en informatie van het Rode Kruis en het Syrisch regime, schrijft NRC .

De Arnhemmer raakte in mei 2013 vermist in Libanon. Een jaar later dook hij op in een Syrische cel. Het Assad-regime verdacht hem onder andere van spionage en contact met terroristen, en heeft hem gruwelijk gemarteld. ,,Hij schreeuwde zo hard dat bewakers soms opdracht kregen om te stoppen”, zegt een oud-celgenoot tegen de krant.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is volgens NRC destijds op de hoogte gebracht, maar greep niet in. Nederland heeft sinds 2012 geen diplomatieke banden met het Assad-regime, en maakte geen gebruik van de optie om de Arnhemmer te helpen via de Roemeense ambassade in Damascus.

‘Bewusteloos de cel uit gedragen’

Twee oud-celgenoten verklaren tegenover de krant dat de man na vier jaar marteling halverwege 2018 bewusteloos de cel zou zijn uitgedragen. Daarop is hij een laatste keer overgeplaatst en in detentie overleden, zegt een hoge officier binnen het Syrisch regime tegenover NRC.

De Arnhemmer zou hiermee het eerste bekende geval zijn van een Nederlands staatsburger die gemarteld is door het regime van Assad. Het Nederlanderschap van het slachtoffer vergroot nu de kans dat het OM een onderzoek kan beginnen tegen zijn folteraars, ook als die zich nog in Syrië bevinden.

Buitenlandse Zaken hoopt de zaak ook op te nemen in de Nederlandse aansprakelijkstelling van Syrië voor foltering. Die procedure kan resulteren in een zaak voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

De Arnhemmer, geboren in 1983, had Marokkaanse ouders en groeide op in de Arnhemse wijk Malburgen. Hij zou Arabische lessen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben gevolgd en in de zorg hebben gewerkt.