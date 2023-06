Nederlander krijgt epileptische aanval na ‘marteling in Spaanse gevangenis’

Met video Vermiste Abdyrahman (6) gevonden in waterplas in Brabant, jongen blijkt verdronken

In waterplas De Lithse Ham in Brabant is donderdag het lichaam gevonden van de 6-jarige Abdyrahman, die woensdag verdween. De politie gaat er vanuit dat hij verdronken is. De familie zocht de hele nacht naar het vermiste jongetje, tevergeefs.