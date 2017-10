Nederlander ontsnapte dankzij buurman aan Portugese vlammenzee

Hij slaapt momenteel in een studentenhuis in Coimbra, een adres waar hij dankzij zijn buurman Michel Vreeland - net als hij een Nederlander - terecht kon. Zijn verhaal doet hij via e-mail vanuit de lokale bibliotheek, aangezien zijn telefoon ten onder ging in de vlammenzee. ,,Ik heb een tandenborstel aangeschaft en ik ga op zoek naar wat ondergoed. Op zich wel fijn om je even te focussen op het kopen van wat basisbenodigdheden.''



Hoe het nu verder moet, weet Schäfer niet. ,,Ik had enkele tienduizenden euro's gespaard. Als ik nu alles opnieuw moet kopen, is de spaarpot helemaal leeg. Ik zat een deel van de reis van Seixo naar Coimbra met tranen in mijn ogen, ik werd er echt naar van.''



Hij is nog dezelfde nacht terug geweest om de schade op te nemen. De olijfbomen stonden nog in brand, terwijl er geen hulpdiensten te bekennen waren. ,,Een apocalyptische ervaring'', zegt hij. ,,Niemand die mij tegenhield toen ik het dorp uitliep, de brandende velden in om poolshoogte te nemen op mijn land.'' Een schuurtje is gespaard gebleven, maar dat geldt helaas niet voor de kippen. ,,Het was een rotte klus om ze op de composthoop te leggen.''