Nederlander vindt verkeer steeds veiliger

78 procent van de mensen zegt het verkeer dit jaar als veilig te ervaren. Dat was 75 procent in 2019 en 2018, en in 2016 nog 73 procent. Onduidelijk is of het toegenomen vertrouwen in het verkeer te maken heeft met de coronapandemie. Veilig Verkeer Nederland zegt dat in het onderzoek niet naar oorzaken wordt gevraagd.

,,Het zou inderdaad kunnen dat het rustiger op straat is en men het daardoor veiliger vind geworden’’, laat VVN-woordvoerder Rob Stomphorst weten. Die verklaring is plausibel, nu het onderzoek wel laat zien dat mensen diverse andere vervoermiddelen minder gebruiken. ,,Tegelijk is de meerjarige trend dat het verkeer steeds iets veiliger wordt beoordeeld. Er kan dus ook een andere reden zijn.’’

Andere route

De toegenomen verkeersveiligheid ten spijt kennen veel mensen verschillende locaties die zij hoogst onveilig vinden. De helft van het aantal gepeilde mensen vindt verder dat er in hun buurt te hard wordt gereden. Rustiger rijden wordt gezien als een van de belangrijkste manieren om wijken en buurten veiliger te krijgen. Bijna 50 procent van de mensen neemt weleens een andere route vanwege de veiligheid. Dat was vorig jaar 5 procent minder.

VVN heeft ook onderzocht waardoor mensen zich niet veilig voelen in het verkeer. De top 3 is fietsen zonder licht (47 procent), bumperkleven (39 procent) en telefoongebruik in het verkeer (35 procent). Pas daarna volgen auto’s die te hard rijden, automobilisten die door rood rijden of met te felle koplampen rijden.

Vermoeid achter stuur

Voor de jaarlijkse Flitspeiling zijn in totaal 2100 mensen op drie momenten bevraagd: eind april, medio juli en begin oktober. Ruim een kwart van de Nederlanders zegt weleens een smartphone in de auto te hebben gebruikt. 22 procent gebruikt de smartphone op de fiets, ook al is dat sinds vorig jaar verboden. Bijna een kwart van de automobilisten zegt afgelopen jaar weleens vermoeid achter het stuur te hebben gezeten.

Veilig Verkeer Nederland zegt naar aanleiding van de uitkomsten het eigen VVN Participatiepunt nadrukkelijker onder de aandacht te gaan brengen. Daar kunnen mensen onveilige verkeerssituaties melden. Zij krijgen dan advies en mogelijke oplossingen aangedragen. Zeven op de tien Nederlanders zegt zo’n punt nuttig te vinden.