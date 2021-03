Nederlanders hebben meer vertrouwen in Tweede Kamer en voelen zich goed, ondanks corona

Het vertrouwen in de Tweede Kamer is in 2020 toegenomen. Ook is het welzijn van de Nederlandse bevolking afgelopen jaar nauwelijks veranderd en zijn mensen iets tevredener over hun financiën, ondanks de coronapandemie, de lockdowns en alle gevolgen daarvan.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ziet zelfs een ‘forse stijging’ in het vertrouwen dat mensen hebben in de Tweede Kamer. Had in 2019 nog 39 procent ‘tamelijk tot veel vertrouwen', vorig jaar was dat 52 procent.

Meer vertrouwen

Volgens CBS-socioloog Tanja Traag zou tevredenheid over het coronabeleid een verklaring kunnen zijn voor het toegenomen vertrouwen. ,,Maar het blijft moeilijk om daar de vinger achter te krijgen, zonder dat je daar mensen diepte-interviews over afneemt.” Dat laatste hebben de onderzoekers niet gedaan.

Het vertrouwen dat mensen hebben in instituties neemt sowieso al enige tijd toe, ook al voor de coronacrisis. Dat komt volgens Traag onder meer omdat de samenstelling van de bevolking verandert. Mensen met een migratieachtergrond zijn over het algemeen positiever over instituties en deze groep is aan het groeien.

Welzijn blijft ongeveer gelijk

De onderzoekers hebben niet alleen gekeken naar het vertrouwen in instituties, maar ook naar het persoonlijk welzijn. Dat is gebaseerd op diverse onderliggende aspecten zoals financiën, werk, gezondheid en woonomgeving. Afgelopen jaar is het persoonlijk welzijn nauwelijks veranderd: in 2020 had 66,2 procent van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn, een jaar eerder 64,7 procent.

,,Niet iedereen zal zich hierin herkennen”, nuanceert Traag, verwijzend naar de coronacrisis. ,,Dit is een gemiddelde van alle Nederlanders, maar er is ook een groep die het wel heel zwaar heeft.” Juist daarom zijn andere mensen weer positiever geworden over hun leven, vermoedt Traag. Die zien bijvoorbeeld dat anderen het financieel zwaar hebben in deze tijd en ‘waarderen nu meer wat ze hebben’.

Meer tevredenheid over financiën

Voor de onderliggende leefomstandigheden is het beeld wisselend. De tevredenheid met de financiële situatie is vorig jaar licht verbeterd: waar in 2019 nog 77,2 procent van de volwassen Nederlanders zijn financiële situatie minstens een 7 als rapportcijfer gaf, is dit een jaar later toegenomen naar 79,5 procent. De tevredenheid met het sociale leven is echter wel iets afgenomen.

Voor dit onderzoek zijn 7836 mensen ondervraagd. Zij gaven zelf aan hoe zij scoorden op onderwerpen als gezondheid, sociale relaties, woonomgeving en vertrouwen in de samenleving.

