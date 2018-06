Nederlanders opgepakt na dna-match met IS-wapens in Frankrijk

Nederland leverde B. uit aan Frankrijk, waar hij volgend jaar met een groot aantal medeverdachten terecht zal staan. De Franse justitie was ervan overtuigd dat met de vondst van het wapentuig een nieuwe aanslag was voorkomen. Er volgde een gezamenlijk, internationaal onderzoek door Nederlandse, Franse en Belgische politie- en justitiediensten.



Daarbij rees ook de vraag of de gevonden wapens en explosieven afkomstig waren uit Nederland. Op en in de in Argenteuil gevonden vuurwapens werd dna aangetroffen. Het erfelijke materiaal leverde in de Nederlandse dna-databank een match op met de gisteren aangehouden mannen. Een 22-jarige vierde verdachte, die vanwege een geweldsmisdrijf vastzit, wordt door de politie nog ondervraagd.



De woningen van de verdachten in Groningen en Rotterdam werden tijdens de aanhouding doorzocht, alsook een hotelkamer in Schinnen en cellen in Zaanstad en Sassenheim. Daarbij werden computers, gsm-telefoons en aantekeningen in beslag genomen. In de Groningse woning troffen agenten een geweer en pistool aan. De aangehouden mannen zitten in beperking en worden later deze week voorgeleid.