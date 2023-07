Nederlanders vierden vorige zomer 21,2 miljoen vakanties. Waar reisden we het vaakst heen?

We gingen in de zomer van 2022 weer net zoveel naar het buitenland op vakantie als vóór de coronacrisis. We namen minder vaak het vliegtuig en gingen vaker met de trein. Vakantiegangers bleven, in vergelijking met 2019, vaker binnen Europa. Waar gingen we het vaakst heen?

De cijfers zijn afkomstig van het CBS Vakantieonderzoek. Daaruit komt naar voren dat Nederlanders 21,2 miljoen vakanties hebben gehad in de zomer van 2022. 0,9 miljoen meer dan in 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak.

Vorig jaar zijn 10,8 miljoen Nederlanders minstens één keer op vakantie geweest in de zomer. In 2019 waren dat er 10,7 miljoen. In 2022 had 56 procent van de zomervakanties een buitenlandse bestemming, ongeveer net zoveel als in 2019.

En we gingen het meest naar... Frankrijk. Met bijna twee miljoen vakanties was Frankrijk in de zomer van 2022 de populairste buitenlandse vakantiebestemming. Daarmee heeft het land van wijn en croissants Duitsland (met 1,6 miljoen zomervakanties) ingehaald als meest bezochte zomervakantieland. In de zomer van 2019 trok Duitsland met 1,8 miljoen de meeste Nederlandse vakantiegangers.

Voor Spanje, Portugal en Turkije was dit omgekeerd; deze landen waren in de zomer van 2022 juist minder in trek als vakantiebestemming. Turkije stond in 2019 nog in de top 10, met 381.000 zomervakanties. Nu is Turkije de top 10 uit.

Top 10 zomervakantielanden van 2022 1. Frankrijk 2. Duitsland 3. Spanje 4. Italië 5. België 6. Griekenland 7. Verenigd Koninkrijk 8. Oostenrijk 9. Portugal 10. Kroatië

Buiten Europa werden vorig jaar ruim 400.000 mínder zomervakanties doorgebracht dan in het jaar voor de coronacrisis. Ruim 10 procent van de buitenlandse zomervakanties had een bestemming buiten Europa; in 2019 was dit 14 procent. Vooral het aantal zomervakanties naar Azië daalde ten opzichte van 2019 en ook Noord-Amerika was minder in trek. Toch lagen de meeste bestemmingen buiten Europa vorige zomer nog steeds in Azië, gevolgd voor Noord-Amerika en Afrika. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied sluiten de lijst.

En hoe gingen we?

Dat mensen in de zomer dichter bij huis bleven, is ook terug te zien in de gebruikte vervoermiddelen voor buitenlandse vakanties: er werd minder gevlogen. In 2022 namen vakantiegangers voor 4,2 miljoen zomervakanties (35 procent) het vliegtuig. In 2019 was het aandeel vliegreizen 45 procent.

De auto was het favorietste vervoermiddel. Bijna de helft van de vakanties ging per auto, drie jaar eerder was dat minder dan de helft. Ook namen we vaker de trein: in 2019 gingen we in 4 procent van de buitenlandse zomervakanties met de trein, afgelopen jaar was dat 8 procent.

