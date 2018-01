Nederlanders zien gevaar van storm niet: 'We overschatten onszelf'

Hoe kan het dat we ondanks alle waarschuwingen toch blind lijken voor de gevaren van een storm? Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels heeft het te maken met het verschijnsel 'optimism bias', waardoor we denken dat een negatieve gebeurtenis ons minder snel zal overkomen dan een ander. ,,We zijn onbewust positief ingesteld, waarmee ons brein ervoor zorgt dat we zelfvertrouwen ervaren'', stelt Wessels. ,,Dat zorgt er echter ook voor dat we onszelf overschatten, waardoor we er vanuit gaan dat er niets met ons zal gebeuren.''



Wessels noemt het een 'beschermingsmechanisme van het brein', zodat voorkomen wordt dat de mens alles somber inziet. ,,Maar dat leidt er in gevallen zoals bij de storm toe dat we onszelf overschatten. Hierdoor beschermen we onszelf onvoldoende en gaan we bijvoorbeeld toch de weg op wanneer dat niet per se nodig is.''



De eerste westerstorm van 2018 - door de Engelsen Eleanor gedoopt - heeft vandaag al flink huisgehouden. Zo kampt Schiphol met annuleringen en ondervindt het trein- en wegverkeer hinder van onder meer omgewaaide bomen. Lees het laatste nieuws over de storm na in ons liveblog.