Nederlands meisje (6) dood aangetroffen in Belgisch vakantiepark

Raymond (21) kan amper praten na 'geweldsex­plo­sie' in bijzijn van vriendin: 'Dader kwam uit het niets’

19:00 Een man uit Assen is woensdagavond ernstig mishandeld bij een natuurplas in Gasselte, een dorpje in Drenthe. De 21-jarige Raymond werd in het bijzijn van zijn vriendin geschopt en geslagen en raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. ,,Dit kan en mag niet zonder consequenties blijven”, zegt zijn moeder tegen deze site.