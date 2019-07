Nederlandse atlete gepakt met 50 kilo drugs

De autoriteiten kunnen niet zeggen of het om olympisch atlete Madiea G. (26) gaat. Die verdween na haar laatste wedstrijd op 15 juni spoorloos. Vorige week bleek dat ze vastzit in Duitsland.

De voor drugssmokkel aangehouden Nederlandse liep op 18 juni tegen de lamp bij een routinecontrole van de douane. De in haar auto gevonden drugs hebben volgens justitie een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro. De 26-jarige vrouw werd aangehouden op snelweg A3, vlak over de grens bij Arnhem, ter hoogte van Elten. Toen ze aan douaniers vertelde dat ze onderweg was naar een training in Düsseldorf, vertrouwden die het niet en moest ze haar bagage laten zien.

Sportschoenen

Achterin haar auto stonden tassen en dozen. De vrouw zei dat daarin sportschoenen zaten, maar het douanepersoneel vond er pakketten, verpakt in aluminiumfolie. Toen daarin drugs bleken te zitten, werd de vrouw gearresteerd. Daarna werd de auto verder onderzocht. Het ging om 25 pakketten, met een gezamenlijk gewicht van 50 kilo.

De Nederlandse zit nu vast voor onderzoek, meldt een woordvoerder van de Duitse justitie in Kleve. Meer informatie kan hij nog niet geven. Ook wil hij uit privacy-overwegingen niet zeggen of het gaat om Madiea G. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat in Düsseldorf kunnen de identiteit van de aangehouden vrouw ook niet bevestigen. Ook de Duitse ambassade in Nederland, de Nederlandse ambassade in Duitsland, de Duitse douane en de Duitse en Nederlandse politie geven uit privacy-overwegingen geen commentaar.

Madiea G. verdween spoorloos na haar laatste wedstrijd, op 15 juni in Rabat. Vorige week bleek dat ze vastzit in Duitsland, maar onbekend is waarom. Haar familie heeft aan de Atletiekunie laten weten dat ze de komende tijd niet deel kan nemen aan trainingen en wedstrijden vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’.

Sportbonden

Bij de Atletiekunie heerst ondertussen nog steeds grote verwarring over het lot van G. De bond weet alleen dat ze vastzit, niet waar of waarvoor. Drugssmokkel is wel een van de scenario’s die de revue zijn gepasseerd, zegt een woordvoerder. Ook de manager van G. weet nog steeds niet wat er aan de hand is.

Madiea G., die in 2016 deelnam aan de Olympische Spelen en zich ook plaatste voor het WK atletiek dat in september in Doha wordt gehouden, heeft bij de landelijke sportkoepel NOC*NSF de A-status. Dat betekent dat ze recht heeft op een maandinkomen van 2269 euro, een lease-auto en allerhande ondersteuning.