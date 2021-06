Nederlandse delegatie in Syrië om IS-vrouw en kinderen op te halen

Een Nederlandse delegatie is in Noord-Syrië om een Nederlandse Syriëganger terug te halen. Het lijkt te gaan om een vrouw, haar twee jonge kinderen en een kind van andere ouders. Dat melden verschillende Koerdische media. Die officiële overdracht heeft zaterdagochtend plaatsgevonden.

Tientallen Nederlandse vrouwen die jaren geleden naar het gebied van de terroristische organisatie IS reisden, bevinden zich nu met hun kinderen bevinden zich in detentiekampen in Koerdisch gebied in Noord-Syrië. Mannelijke IS-strijders zitten in gevangenissen in de regio. Ze kwamen daar terecht na de val van het Kalifaat. Het Nederlandse kabinet staat al jaren op het standpunt dat het geen Nederlanders ophaalt uit Syrische gevangenissen of detentiekampen. In 2019 werd een uitzondering gemaakt voor twee weeskinderen.

Beelden van Koerdische journalisten lieten zaterdagochtend een Nederlandse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken zien die een gebouw van de lokale Koerdische autoriteit in Qamishli binnenging. Daar werd ook een gesluierde vrouw naar binnen gebracht. Volgens lokale journalisten zouden ook haar twee kinderen worden overgedragen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat.

Daarnaast zou het gaan om een derde kind waarvan de moeder in een kamp zit en de vader in Nederland woont, zo meldt journalist Harald Doornbos. De moeder zou het kind tegen de wil van de vader hebben meegenomen.

Betrokken ministeries in Nederland zeiden vanochtend ‘niets over de zaak te kunnen zeggen'. In 2019 reisde een kleine Nederlandse delegatie samen met een Frans gezelschap naar het gebied om twee Nederlandse weeskinderen op te halen.

Kampen

Er zitten, volgens cijfers van inlichtingendienst AIVD, nog zo'n 45 Nederlandse mannen en vrouwen en 75 kinderen vast in Syrische detentiekampen. Een deel van hen spande al eens een kort geding aan om terug te kunnen komen naar Nederland, maar dat verloren ze uiteindelijk. Het kabinet staat al jaren op het standpunt dat het te gevaarlijk is de vrouwen en kinderen daar op te halen, ook zouden de vrouwen bij terugkeer een gevaar voor de samenleving kunnen vormen. Maar onder meer het Openbaar Ministerie wil hen juist wel naar Nederland halen zodat ze hier berecht kunnen worden. Ook de families van de vrouwen en hulporganisaties pleiten al jaren voor hun terugkeer. Een kleine groep familieleden hield de afgelopen weken enkele demonstraties, onder meer voor het partijkantoor van het CDA.

Sommige vrouwen zitten al jaren met hun kinderen in de kampen. Zij gaven zich over toen IS steeds meer terrein verlies. Uiteindelijk viel het Kalifaat in het voorjaar van 2019.

Het afgelopen jaar ontsnapten zeker tien Nederlandse vrouwen uit detentiekampen in Syrië. Enkele van hen melden zich daarna bij een Nederlands consulaat in Turkije en werden daarna onder begeleiding vand e Marechaussee teruggebracht naar Nederland, anderen vluchtten naar een deel van Syrië waar jihadisten nog de baas zijn. Veel Nederlandse vrouwen verbleven in het kamp Al-Hol, maar werden recent door de Koerden verplaatst naar een ander kamp Al Roj.

Als IS-vrouwen terugkeren in Nederland worden ze direct aangehouden en vastgezet in de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Zwolle. Daarna worden ze berecht. Het Openbaar Ministerie is recent hogere straffen gaan eisen, tot vier jaar cel.

