Nederlandse economie gaat achteruit... Toch doen we het goed, dankzij onze ‘slimme lockdown’

De Nederlandse economie doet het beter in coronatijd dan andere Europese landen. Dat is mede te danken aan de intelligente lockdown tijdens de eerste golf.

De economie mag dan hard getroffen zijn door de coronacrisis, ons land komt er nog genadig vanaf. Dat blijkt uit een Europese vergelijking die het CBS maakte. De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal van dit jaar met 8,5 procent. Dat is de sterkste krimp ooit gemeten. De Duitse economie kromp in dezelfde periode met 9,7 procent, de Belgische met 12,1 en de Franse met 13,8 procent. Het grootst was het effect op de Spaanse economie, die met 17,8 procent kromp. Die van Finland werd het minst getroffen (min 4,4 procent).

Toerisme

Er is een aantal verklaringen dat Nederland het minder slecht doet, zegt Bert Colijn, eurozone-econoom bij ING. ,,Ten eerste de intelligente lockdown. In onder meer Frankrijk gingen ook de fabrieken en de bouw op slot. Hier bleef veel open.'' Nederland heeft ook geen auto-industrie en grote toeristische sector. ,,Daar vielen heel harde klappen in de zomer. Dat raakt bijvoorbeeld Italië en Spanje extra.''

Nederland heeft een goede digitale infrastructuur. Zodoende kon hier relatief gemakkelijk worden overgestapt op thuiswerken, waardoor bedrijven bleven draaien.

De krimp mag dan historisch groot zijn, aan de werkloosheidscijfers is dat niet te zien. Met 4,5 procent werklozen zit Nederland duidelijk onder het Europees gemiddelde. ,,Dat komt mede door de uitgebreide steunmaatregelen'', zegt Colijn. Ook in andere landen is veel steun gegeven. ,,De Europese werkloosheid is daarom ook maar licht gestegen. Van 7,2 procent in februari naar 8,1 procent in augustus'', aldus Colijn.

Werkloosheid

Toch zijn er grote verschillen. In Spanje is de werkloosheid al 16,2 procent. De jeugdwerkloosheid - in Nederland opgelopen tot 11,3 procent - ligt in Spanje inmiddels op 43,9 procent. Er zijn ook bedrijven die juist profiteerden van de crisis. Gisteren maakte Philips bekend over het derde kwartaal 60 procent meer winst te hebben gemaakt door de verkoop van beademingsapparatuur. Ook ASML liet vorige week prachtige cijfers zien.