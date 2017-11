Nederlandse fregatten kunnen nauwelijks vechten

Het ministerie van Defensie erkent dat de Nederlandse vloot last heeft van materieelproblemen. Ook in de toekomst blijft het 'herverdelen' van materieel waarschijnlijk nodig, laat het departement weten in een reactie op het bericht.



Het ministerie zegt dat ,,Defensie van ver komt" en de afgelopen jaren ,,hard heeft gewerkt om de materiële gereedheid weer op orde te krijgen''. Datzelfde stelde admiraal Rob Kramer, de hoogste baas van de Nederlandse marine, afgelopen week in een interview met deze krant. Voorgaande kabinetsperiodes werd er stelselmatig bezuinigd op Defensie, maar het huidige kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld.



,,De schappen met reservedelen raken geleidelijk aan weer vol'', zegt Defensie vandaag. Dat neemt niet weg dat de problemen nog niet voorbij zijn en er dus noodoplossingen nodig blijven. ,,Een schip dat bijvoorbeeld langere tijd uit de roulatie is wegens onderhoud, kan onderdelen afstaan aan een schip dat op missie gaat. Uitgangspunt hierbij is dat schepen die op missie gaan altijd dusdanig zijn uitgerust dat ze hun missie op een goede manier kunnen volbrengen."