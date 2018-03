Nederlandse gevangene kost 250 euro per dag

Het is nog onduidelijk waardoor die kostenstijging veroorzaakt is. Onder toenmalig staatssecretaris Fred Teeven werd juist bezuinigd op het gevangeniswezen, al werden die bezuinigingen later wel afgezwakt. Een mogelijke verklaring is het lagere aantal gevangenen. In 2012 waren dat er nog ruim 12.000, in 2016 was dat gezakt tot rond de 9.0000. Mogelijk vallen de kosten per gevangene daarom hoger uit.



In de kosten zijn onder meer uitgaven aan veiligheid, gezondheidszorg, administratie, voedsel, ondersteuning en reïntegratie verwerkt. Nederland telt 1,7 gevangenen per gevangenismedewerker.



Bijna een op de vijf gevangenen in Nederland is van buitenlandse komaf. Van alle gedetineerden was bij ruim 43 procent van de gevallen nog geen definitief vonnis geveld. Alleen in Albanië waren dat er met 50 procent meer.



De gemiddelde straf die in Nederland moet worden uitgezeten is 2,8 maanden. De vier landen waar dat korter is, zijn Zwitserland, Zweden, San Marino en Ierland. Het gemiddelde is 8,5 maanden.