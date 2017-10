Nederlandse Hermanus (81) en Lee Chun F. (61) fraudeerden voor 41 miljoen

videoDe FIOD en de politie hebben gisteren in het Limburgse Gennep de 81-jarige Hermanus van O. en zijn 61-jarige echtgenote Lee Chun F. aangehouden. De twee worden verdacht van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze voor zo'n 41 miljoen euro hebben gefraudeerd.

De in Bemmel geboren Hermanus van O. en de in Taiwan geboren Lee Chun F. werden gisteren aangehouden in een kantoor aan de Randweg in Gennep. Het gebouw was voor een deel zonder toestemming omgebouwd tot woonhuis.

In een loods, die dicht bij het woonhuis ligt, heeft de FIOD voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder meer grote hoeveelheden Chinese kunst, aardewerk, auto's en onderdelen van legervoertuigen. Daarnaast is er beslag gelegd op een Frans vakantiepark, een Nederlandse bedrijfshal en een jachthaven in Loosdrecht. Gelijktijdig met de aanhouding en doorzoeking in Nederland, vonden er ook onderzoeken plaats in Duitsland, Hongkong, Frankrijk, de Filipijnen, Panama en Singapore.

Op het adres in Gennep staan drie bv's genoteerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, op naam van Chun L., die zowel de Taiwanese als de Nederlandse nationaliteit heeft. De bv's handelen volgens het register in glas, porselein, aardewerk, auto-onderdelen, accessoires en vastgoed.

Geldhond

Volledig scherm Er werd onder meer Chinese kunst in beslag genomen. © FIOD Zowel de jachthaven als de loods in Gennep is onderzocht met een geldhond. Op een video die is vrijgegeven door het OM is te zien hoe de loodsen boordenvol staan met onder meer legeronderdelen en een enorme verscheidenheid aan Chinese kunst. Behalve op de goederen is ook beslag gelegd op tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en in Panama.

Panama Papers

Het stel, dat ook voorkomt in de Panama Papers, zou een (groot) deel van de in Nederland gemaakte winst met behulp van een valse boekhouding verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. Deze bedrijven hebben een zogeheten 'offshore-status' en betalen hier daarom geen belasting. Hierdoor zijn ze niet zichtbaar voor de autoriteiten.

Uit de Panama Papers blijkt dat Hermanus van O. en Lee Chun F. onder meer vennootschappen op de Britse Maagdeneilanden bezitten. In de Papers wordt het stel vijf keer genoemd. De documenten bevatten informatie over verschillende vennootschappen die door het bedrijf zijn opgezet op locaties waar het vermogen of de eigendommen van klanten nauwelijks worden belast, zogeheten belastingparadijzen.

De zaak kwam aan het licht toen werd ontdekt dat de jachthaven in Loosdrecht werd gefinancierd door een onderneming uit Hong Kong, die alleen niet bekend stond als financiële instelling. De onderneming bleek in Nederland meerdere financieringen te hebben verstrekt aan personen die niet of moeilijk bij reguliere banken een lening kunnen krijgen, omdat ze een strafblad hebben of in financiële problemen verkeren.

Het OM sluit meerdere arrestaties niet uit.