Nederlandse medicijnautoriteit: verband tussen bloedstollingen en AstraZeneca-vaccin hoogst onwaarschijnlijk

De trombosegevallen die in verschillende Europese landen hebben geleid tot het stopzetten van het prikken met het AstraZeneca-vaccin, zijn hoogstwaarschijnlijk niet aan dat vaccin te linken. Dat stelt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een reactie.

‘Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin’, stelt het CBG in een verklaring. ‘Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten. We zijn altijd verplicht om serieuze meldingen te onderzoeken: dat is wat we nu doen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA overlegt hierover op dit moment in Europees verband. Vanmiddag volgt meer informatie. Indien nodig ondernemen we gepaste actie.’

Lareb: geen reden tot stoppen

Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb ziet geen reden om te stoppen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Dat zegt directeur Agnes Kant in reactie op het nieuws uit Denemarken. Daar werd de vaccinatiecampagne met het Oxfordvaccin stilgelegd nadat mensen dodelijke bloedstollingen kregen. Daarvan moet worden onderzocht of ze te maken hebben met de vaccinatie, stelden de Deense gezondheidsautoriteiten.

In Nederland heeft het Lareb heeft maar één melding van een mogelijke trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. ,,Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen", zegt Kant. Zij ziet geen reden om te stoppen met het coronavaccin. “We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op.”

Volgens de meest recente cijfers van Lareb zijn er van alle vaccins tot nu toe 6426 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Verreweg de meeste van deze meldingen, bijna 5800, kwamen na inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. ‘Slechts’ 159 meldingen gingen over het vaccin van AstraZeneca.

Voorwaardelijke vergunning

Net als de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna heeft AstraZeneca in ons land een voorwaardelijke vergunning. Een farmaceut is in de twee jaar na het verlenen van die vergunning verplicht om aanvullende informatie in te blijven dienen over de werking van het vaccin.

Bovendien houden de Nederlandse en andere Europese medicijnautoriteiten in de gaten of er opvallende bijwerkingen gemeld worden. Als dat zo is, kunnen de autoriteiten ingrijpen, bijvoorbeeld door een tijdelijke stillegging zoals nu in Denemarken is gebeurd.