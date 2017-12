Nederlandse Mike in India op borgtocht vrij

K. werd op 26 juli aangehouden als onderdeel van een grote zuiveringscampagne tegen het toenemende gebruik van psychedelische drugs in de enorme IT- en filmwereld rond Hyderabad. Ze zien Mike als sleutelfiguur in de drugshandel en noemen zijn aanhouding in lokale media een doorbraak.



Bij de acties werden tot nog toe twaalf bekende Indiase acteurs, actrices en andere kopstukken uit de filmindustrie opgepakt en verhoord. In de Indiase media, die smullen van de zaak, ontkennen ze ooit drugs te hebben gebruikt.



Rechercheurs hebben verklaard dat K. in beeld kwam doordat opgepakte drugsdealers zijn naam lieten vallen. Volgens een official kocht hij drugs bij criminelen in Nederland en stuurden vrienden die in 'pakketjes voor het werk' op naar India, onder meer via zijn nietsvermoedende moeder.



Mike K. is getrouwd met de Indiase Mary. Zij maakt gehakt van het onderzoek. ,,Het is natuurlijk makkelijk om in zo'n zaak een Europeaan te framen. Hij is een mooie zondebok'' aldus de Indiase eerder. Ze is ervan overtuigd dat haar man 'alleen in deze rotzooi is gerold, omdat hij bepaalde mensen kent'.