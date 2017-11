Nederlandse neushoornredders krijgen internationale prijs

De drie Nederlanders testten hun systeem in april vorig jaar voor het eerst op kleine schaal in het Mkomazi National Park in Tanzania. De bedreigde zwarte neushoorns die er leven, kregen in hun hoorns sensoren die werken op zonne-energie. Laurens de Groot: ,,Met die sensoren - minuscule kubusjes voorzien van een antenne - konden we signalen opvangen en kregen we informatie over de positie van de dieren. Daarna volgde een grootschaliger test met zwarte neushoorns in het Akagera National Park in Rwanda. De manager van dat park, de NGO African Parks, reageerde enthousiast. Pas toen durfden we te dromen van een prijs in de Conflict in Human Wildlife Tech Challenge van het Wereldnatuurfonds en WILDLABS."

De oplossing van de Nederlanders ter voorkoming van mens-dier conflicten was volgens de jury één van de twee beste van 47 inzendingen uit 14 landen. De andere prijswinnaar is de Britse onderzoeker Alasdair Davies van het Arribada Initiative. ,,Hij ontwikkelde een sensor waarmee de warmte van mens en dier kan worden waargenomen. Deze sensoren kunnen aangesloten worden op ons systeem", zegt De Groot met gepaste trots.

Olifanten

De Nederlandse winnaars van de eerste Conflict in Human Wildlife Tech Challenge hebben een bedrag van 30.000 euro gewonnen. ,,Een prachtig bedrag dat we goed kunnen gebruiken ter voorkoming van (dodelijke) confrontaties tussen olifanten en de lokale bevolking in India. Het geld is niet genoeg om een heel nationaal park te voorzien van ons telecomnetwerk maar we komen een heel eind", zegt een dolblije Laurens de Groot tegen deze krant.

Tussen 2013 en 2016 verloren in India ruim 1200 mensen het leven in een conflict met een olifant en werden meer dan 100 mensen gedood door een tijger. Op hun beurt doden Indiërs gemiddeld 40 olifanten per jaar uit wraak voor de schade die ze hebben aangericht. Het monitoringsysteem dat De Groot ontwikkelde met Tim van Dam en Jeroen de Looze (dataprogrammeur) kan zulke confrontaties voorkomen.

Geolocalisering

Het ShadowView Smart Parks systeem is gebaseerd op de hypermoderne wireless LoRaWAN™ (Long Range Wide Area Network) technologie, zegt Laurens de Groot. ,,Wij leggen in gebieden zonder bereik een netwerk aan waarin met weinig power kleine datapakketjes verstuurd kunnen worden over grote afstanden." Aan dat netwerk kunnen allerlei sensoren gekoppeld worden om bijvoorbeeld dieren of stroomlekkages te signaleren in elektrische hekken die olifanten buiten de deur moeten houden. De sensor zet een alarmsysteem in werking dat mensen waarschuwt dat bijvoorbeeld een hek niet goed werkt.