Nederlandse 'non' die verdacht werd van babyroof uit Chili lijkt dossiers te hebben vernietigd

De zoektocht van Chileense geadopteerden naar hun biologische familie dreigt een onmogelijke missie te worden. Bijna alle dossiers zijn spoorloos of mogelijk vernietigd. De vrouw die veel adopties regelde, weigerde tot haar overlijden in januari informatie te geven.

Ruim tweehonderd Chileense kinderen zijn sinds begin jaren 70 in Nederland (illegaal) geadopteerd. De Nederlandse Truus Kuijpers, die ruim 25 jaar kindertehuis Las Palmas in Santiago runde, was betrokken bij zo’n honderd adopties.

Geadopteerden beschuldigen haar van kinderroof. Ze zou onder meer baby's zonder medeweten en toestemming van de moeders uit ziekenhuizen hebben meegenomen naar Las Palmas voor adoptie. Ze is in 2019 verhoord door justitie in Chili, die onderzoek doet naar de illegale adopties van 20.000 kinderen in de jaren 70 en 80.

Uit onderzoek van deze site blijkt dat Kuijpers zich schuldig maakte aan misleiding. Ze was in haar proeftijd om non te worden uit de congregatie van de Witte Zusters gezet, omdat ze ‘manipulatief en niet eerlijk’ was. Toch presenteerde ze zich overal als ‘zuster’ en wist ze vele tonnen aan donaties binnen te halen voor Las Palmas. Later koppelde ze meerdere geadopteerden aan de verkeerde biologische familie, maar weigerde ze in gesprek te gaan.

Chilenen probeerden tevergeefs aan hun adoptiedossiers met afstammingsgegevens te komen. Wereldkinderen, dat de meeste adopties uit Chili bemiddelde, heeft nog slechts dertien Chileense dossiers in het archief liggen. Onlangs werd bekend dat ook de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden in 1999 mogelijk duizenden adoptiedossiers heeft vernietigd.

Na het overlijden van Kuijpers bedongen Chilenen met hulp van een advocaat en het Expertisecentrum interlandelijke adoptie (Inea) dat de nabestaanden alle gegevens over adopties via Las Palmas uit de nalatenschap moeten overdragen.

Een deurwaarder heeft in de woning van Kuijpers vijf doosjes met administratie in beslag genomen, evenals een laptop en externe harde schijf. Die liggen nu bij Fiom, centrum voor afstammingsvragen, dat alles aan het inventariseren is. Daarbij zijn tot nu toe namen van vijftig geadopteerden opgedoken, adresboekjes en foto's, maar nog geen informatie over biologische ouders.

Volledig scherm In november 2022 gaf Truus Kuijpers nog een lezing over Las Palmas in de kerk ine Hollandscheveld. © Wilbert Bijzitter

Geadopteerden vrezen dat Kuijpers al veel cruciale informatie over de adopties vernietigd heeft. Afgelopen december, in een van haar laatste interviews, zei ze tegen deze site dat ze over alle gegevens van geadopteerden en biologische ouders beschikt, maar die door de papierversnipperaar haalt.

Ze weigerde tot haar dood gegevens te delen met geadopteerden. ,,Ik heb via e-mail contact met haar gehad om haar medewerking te vragen bij het zoeken naar enkele geadopteerde kinderen’’, zegt de Chileense onderzoeker Karen Alfaro. ,,Ze heeft erkend dat ze weet waar de kinderen zijn, maar wilde mij of hun moeders geen informatie geven.’’

Miep Bastiaanse, de zus van Kuijpers, laat weten dat ze nu bezig is de rest van de boedel, die bij de familie opgeslagen ligt, uit te zoeken. Daar zit ook materiaal over Las Palmas tussen, zoals (jaar)verslagen. ,,Die ga ik niet bewaren.’’

De stichting Geadopteerden Chili Nederland is bezorgd dat niemand nu controleert welke spullen over Las Palmas nog bij de nabestaanden liggen en of relevante informatie wordt weggegooid. ‘Chileens geadopteerden en hun families zijn op zoek naar antwoorden’, aldus de stichting. ‘Wij doen een moreel appel op overheidsinstanties, adoptie-agentschappen, organisaties en individuen die hier een rol in hebben gespeeld. Wij vragen openheid van zaken en medewerking om hen die onrecht is aangedaan te helpen. Er is geen andere keuze dan door te gaan tot de onderste steen boven is.’

Volgens Inea-directeur James Timmermans hebben de erven ‘alles afgestaan’ waarover ze beschikten. Hij wijst erop dat ze juridisch verplicht zijn alle relevante informatie voor geadopteerden die ze nú nog tegenkomen, over te dragen. ,,Ik ga er nog steeds vanuit dat ze te goeder trouw handelen. De erven hebben er geen belang bij iets achter te houden. Ze willen ook van dit dossier af.’’

