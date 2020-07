Nederlandse ondernemer in Albufeira: ‘GoGo had examenreis scholieren moeten cancelen’

De rust in de zonovergoten Portugese badplaats Albufeira is teruggekeerd na de onrust die afgelopen weekend werd veroorzaakt door enkele honderden feestvierende Nederlandse jongeren . Albufeira in de Algarve is al jaren een populaire bestemming voor eindexamenkandidaten vanwege de goedkope hotels, de vele uitgaansgelegenheden en de relatief lage drankprijzen. Aanbieders van goedkope vakantiereizen naar Albufeira zijn onder meer TUI, GoGo en Corendon.

Enkele honderden Nederlandse jongeren dromden zondagavond samen bij horecazaken in Albufeira. Uiteindelijk moest de Nationale Republikeinse Garde (GNR), de Portugese militaire politie, eraan te pas komen en ingrijpen omdat de coronaregels werden overtreden. Tientallen jongeren kregen een boete omdat zij op straat alcohol dronken, wat momenteel verboden is.

De GNR houdt de situatie in de straten van Albufeira scherp in de gaten en treedt op als er te grote groepen worden gevormd. In Portugal is het dragen van een mondmasker verplicht in het openbaar vervoer, in winkels en restaurants. Op de terrassen moet afstand worden bewaard en is het dragen van een masker niet verplicht.

‘Dit heeft geen zin’

Volgens de Nederlandse ondernemer Ben ten Hoeve, woonachtig in Albufeira en eigenaar van schoonheids- en massagesalon Spa Villas d'Aqua, was het te verwachten dat de situatie uit de hand zou lopen. ,,Ze hadden dit soort groepsreizen niet door moeten laten gaan. Het heeft geen zin als alle bars en nachtclubs grotendeels dicht zijn. Wat ik heb gehoord is dat zo'n 8000 Nederlandse jongeren deze zomer een vakantie geboekt hebben in Albufeira. Het is ook sneu voor ze. Ze komen hier om hun eindexamen te vieren, maar kunnen niet gezellig de kroeg in. En voor ons zorgt het alleen maar voor onnodige onrust. Het zou jammer zijn als andere mensen besluiten om daardoor niet naar de Algarve te komen", aldus Ten Hoeve.

Bang voor een nieuwe lockdown in de Algarve, de zuidelijke regio van Portugal die sterk afhankelijk is van het toerisme, is de Nederlandse ondernemer niet. ,,Ze houden de boel hier scherp in de gaten en grijpen snel in. Een aantal weken geleden ging het mis bij een illegaal feest in Lagos en daar werd iedereen snel opgespoord en getest. We hopen in ieder geval op een lang zomerseizoen en dat toeristen ook in september, oktober en november blijven komen", aldus Ten Hoeve.

De Nederlandse scholieren zijn zich van geen kwaad bewust. ,,Vergeleken met Nederland is de politie in Portugal hier heel streng”, zegt een van hen op de Portugese televisie, waar een item over de ongeregeldheden op werd uitgezonden. ,,Of we bang zijn voor corona? Nee, we zijn jong. We gaan er niet dood aan. We doen wel een mondmasker op, als dat moet”, zegt een ander.

Reactie GoGo

Organisator van jongerenreizen GoGo Tours betreurt het dat de politie in de Portugese badplaats Albufeira heeft moeten ingrijpen. Onder de jongeren die zorgden voor overlast waren ook vakantiegangers van GoGo. ,,Wij vinden het erg vervelend dat er een incident is geweest tussen de lokale politie en GoGo-vakantiegangers in Albufeira”, liet een woordvoerder van Sunweb, het moederbedrijf van GoGo, gisteravond aan deze nieuwssite weten. ,,Als organisatie roepen we onze reizigers op de lokale coronaregels te respecteren.”

Het aantal coronabesmettingen in de Algarve valt ten opzichte van de noordelijke regio van Portugal mee en bedraagt momenteel 663 gevallen. Dit komt deels door de strenge lockdownmaatregelen die in maart werden ingevoerd waardoor ook in het binnenland niet kon worden gereisd. Sinds juni zijn de reisbeperkingen en andere coronamaatregelen versoepeld. In delen van Lissabon en Porto zijn de versoepelingen echter weer teruggedraaid wegens een stijging van het aantal besmettingen.

Ministerie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs het reisadvies voor de gebieden in en rond de steden Lissabon en Porto weer oranje gemaakt vanwege de toegenomen verspreiding van het coronavirus en adviseert alleen nog naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is.

,,Voor Albufeira raden wij de jongeren aan om de adviezen van de overheid goed op te volgen. Houd dus twee meter afstand en draag een mondkapje waar dat wordt aanbevolen”, laat een woordvoerder weten. Een officiële reactie op het optreden van de Nederlandse jongeren wil het ministerie niet geven. ,,Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Nederlanders om naar Albufeira te reizen.”

Cijfers

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Portugal bedraagt 44.416 sinds het begin van de coronapandemie. Het dodental staat op 1629 mensen.

